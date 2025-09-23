Carrió presentó a sus candidatos con fuertes críticas a la ayuda que pidió Milei a Estados Unidos

La líder de Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa “Lilita” Carrió“, criticó las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que pusieron al país “al borde del default”. Además, cuestionó el pedido de préstamo al Tesoro de EE.UU. que el Presidente solicitará durante su viaje a suelo estadounidense con motivo de su participación en la Asamblea General de la ONU que se reúne en Nueva York.

“La Argentina tendría que ser independiente geopolíticamente”, reclamó Carrió sobre el auxilio financiero que pidió Milei a Estados Unidos y explicó: “No para tener malas relaciones con EE.UU. sino para tener buenas relaciones con EE.UU., pero no despegarnos de los Brics, y menos del Mercosur, de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”.

La exdiputada criticó el rumbo económico del país y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien le adjudicó haber favorecido “los negocios de sus amigos traders”. También dirigió dardos calientes contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili: “No compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado”. A los dos funcionarios los calificó como “los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default”.

Elisa Carrió y los candidatos de la Coalición Cívica a diputados y senadores nacionales

En ese sentido, argumentó: “Los préstamos deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación”.

Las declaraciones de Carrió se dieron en el marco de la presentación de los candidatos a diputados y senadores nacionales de Coalición Cívica-ARI, que se llevó a cabo en la tarde de este lunes en la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita.

Pese a las críticas a la gestión mileista, Carrió también juzgó la lista del peronismo: “Las listas de LLA están llenas de lo peor del PJ (Partido Justicialista). Los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al Presidente somos las fuerzas republicanas”.

Entre los candidatos que se presentarán por la Coalición Cívica para incorporarse al Congreso Nacional, están el actual legislador porteño Hernán Reyes -que buscará una banca en Diputados- y la diputada nacional Marcela Campagnoli, que irá por un lugar en Senadores.

En el acto, Reyes dijo que “es mentira que la Argentina se reduce a ser kirchnerista o libertaria. Es mentira que la Argentina tenga que entregar sus valores”.

Hernán Reyes, legislador porteño y candidato a diputado nacional

Asimismo, adelantó que “la Coalición Cívica viene a ponerle límites a Milei y a defender a la clase media”. “Viene a poner límites republicanos y a defender la educación y salud pública frente a un grupo de personas que desde el egoísmo más profundo lo único que quiere hacer es fracturar a la sociedad argentina”, agregó.

Por su parte, Campagnoli, puso el ojo sobre las sospechas de corrupción que golpearon en los últimos meses a La Libertad Avanza. “Si hay corrupción, no hay futuro para la Argentina, porque no hay ni confianza para recuperar ni justicia que alcance si seguimos con la corrupción”.

En el acto estuvieron presentes, además, los otros candidatos que componen las listas. Algunos de ellos son Cecilia Ferrero y Facundo del Gaiso, para Diputados por CABA; Y Claudio Cingolani, para el Senado. Mientras que, por la provincia de Buenos Aires están: Juan Manuel López, Elsa Llenderrozas, Maricel Etchecoin, Matías Yofe, Victoria Borrego y Toty Flores.