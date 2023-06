Caso Cecilia: Emerenciano Sena reconoció que en su casa ocurrió algo “terriblemente aberrante”, pero dijo que él no sabía nada

escuchar

RESISTENCIA.- Emerenciano Sena declaró una sola vez en la causa que investiga el asesinato de su nuera, Cecilia Strzyzowski. El auto de prisión preventiva, en el que se lo acusa de ser coautor de homicidio premeditado, recoge la indagatoria en la que el piquetero oficialista se despega del hecho, pero reconoce que en su casa de la calle Santa María de Oro 1460 había pasado algo “terriblemente aberrante”.

“Yo quiero dejar en claro que nadie me aviso nada, nadie me dijo nada de todo esto, yo no sabía nada absolutamente de todo esto, de lo que sucedió, que estoy seguro que es un hecho terriblemente aberrante, pero yo nunca ni tuve idea que podía pasar esto. Soy absolutamente inocente”, dijo el 20 de junio y no aceptó preguntas de los fiscales que investigan el crimen.

El jefe del clan Sena está preso desde el viernes 9 al igual que su esposa y también referente piquetera, Marcela Acuña. Al día siguiente se entregó también el hijo de ambos, César Sena, pareja de Cecilia. A los tres les dictaron la prisión preventiva como coautores del asesinato ocurrido el viernes 2, poco después de que la joven de 28 años entrara con su novio a la casa de la calle Santa María de Oro.

Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, en una foto de principios de 2023

Según relató ante los fiscales, el día del crimen salió de la casa alrededor de las 8 de la mañana. Su hijo y su nuera aún no habían llegado al lugar. Los dos movimientos coinciden con las imágenes de una cámara de seguridad.

“Ese día, y a esa hora, salí con mi camioneta, y me fui a la obra que está en construcción en el Barrio Emerenciano, que se encuentra en la Avenida San Martín al 3300. Llegué a la obra, donde hay una casa en la esquina enfrente de la obra, que es donde se toma asistencia al personal, y se entregan los materiales y las herramientas”, dijo. Describió a las personas con las que habló y qué hizo: pura rutina.

Contó que se había quedado hasta cerca de las 12 y que almorzó ahí. “Habré llegado a mi casa aproximadamente a las 12:10, no recuerdo bien, pero no habrá sido muy tarde”, dijo. Las cámaras registran que llegó a las 12:16, acompañado por Acuña. Los investigadores creen que el asesinato ocurrió entre esa hora y las 13:01, cuando César Sena sale de la casa hacia una actividad política. De esa manera, justifican que los tres están acusados como coautores. Si, en cambio, el joven la hubiera matado cuando ellos no estaban no podría acusárselos penalmente, ya que el encubrimiento del hijo no es punible.

Emerenciano relata que al llegar sube a la planta alta de la casa a dormir la siesta. “Nos habremos levantado a las 16:00 aproximadamente; me lavé la cara, me vestí y salimos”, explicó. Las pruebas fílmicas muestran que él y Acuña salieron poco antes de las 17 en su camioneta.

La casa de los Sena, el escenario del crimen Santiago Hafford

Cerca de esa hora, el empleado Gustavo Obregón -también detenido en el caso- confesó haber recibido un mensaje de Acuña para pedirle que vea en una habitación de la casa si “un bulto” que ella había visto era realmente lo que parecía: “un cuerpo”. Le dijo, siempre según ese testimonio, que no le dijera a Emerenciano.

Caso Cecilia: Gustavo Obregón, en un afiche como candidato de la lista de Emerenciano Sena

El piquetero insistió ante los fiscales que él no sabía nada. Contó que esa tarde fueron a pintar un mural en Barranqueras. “Ahí nos quedamos el resto del día. Hasta las 21 estuvimos ahí aproximadamente, porque estaba refrescando mucho y el tema de mi azúcar me hace tener problemas”. Mencionó que habían comido un guiso y que a las 22 se volvió a la casa.

No cuenta que antes habían llegado al lugar su hijo y Obregón. La investigación tiene probado que venían de sacar el cuerpo de Cecilia de la casa y quemarlo en un campo donde Emerenciano tiene un criadero de cerdos.

Los fiscales no creyeron la versión de Emerenciano: ¿realmente le ocultaron lo que había pasado en su casa?, ¿cuándo se enteró?, ¿no sospechó cuando se supo que la novia de su hijo estaba desaparecida, tres días después, mientras él seguía su campaña electoral como candidato de una lista colectora del gobernador Jorge Capitanich? Como no aceptó preguntas los fiscales se quedaron sin conocer su versión.

A Sena y a su esposa los defiende el abogado Juan Carlos Saife, uno de los penalistas más importantes de la provincia y que fue funcionario del gobierno peronista.

La carta de Acuña

Además de la declaración del líder piquetero, se conoció ayer una carta de su esposa, en la que denuncia que el hombre perdió 10 kilos desde que está en prisión y que su situación de salud (diabetes y cáncer de colon) se está agravando.

“Donde está no es apto, y usted como fiscal lo sabe -escribió de puño y letra-. Bajo ningún concepto se debe utilizar una estrategia judicial violando las garantías constitucionales que hacen justamente a un estado de derecho real, sobre todo en el caso de personas vulnerables como es el caso de Emerenciano Sena, donde todo determina que, de seguir así, en condición de encierro lo llevaría en semanas o días indefectiblemente a la muerte”.

Acuña inició una huelga de hambre hace dos semanas para pedir que le den la prisión domiciliaria a su marido. Ella no aceptó declarar en las tres oportunidades que estuvo ante los fiscales, según registra el auto de prisión preventiva.

