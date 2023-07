Caso Cecilia Strzyzowski: cambian el lugar de detención de Marcela Acuña después de la queja de sus cuidadoras

Era una bomba de tiempo. La estadía de Marcela Acuña, acusada del asesinato de Cecilia Strzyzowski, en una oficina del Departamento de Violencia Familiar y de Género de la Policía de Chaco se había vuelto inmanejable para las encargadas de custodiarla y despertaba estupor en las víctimas que iban al lugar a presentar denuncias de ataques machistas o abuso sexual. Al final, después de una perentoria alerta de la comisaria responsable de cuidarla, se dispuso anoche trasladar a la madre de César Sena a la comisaría Sexta de Resistencia.

Lo decidió la Fiscalía que investiga el caso Cecilia después de que Acuña sufriera una descompensación y fuera atendida en el Hospital Perrando. La mujer, de 51 años, lleva 22 días en huelga de hambre y los médicos que la revisan a diario habían sugerido hacerle estudios en profundidad por temor a que empeore su estado de salud. Llegó al centro sanitario con casco y chaleco antibalas. Fue recibida con gritos de “asesina” por parte de los pacientes que esperaban ser atendidos. Y también hubo una protesta de los médicos y enfermeros, que mostraron carteles de repudio a su presencia. La mujer bajó cinco kilos y había sufrido mareos durante el día.

Así esperaban a Marcela Acuña en el hospital Perrando, anoche

En la comisaría la alojaron en un sector de archivos. Pareciera que no hay lugar para ella. La defensa de Fabiana González, empleada del matrimonio Sena detenida por encubrimiento del crimen, pidió que a Acuña no la alojaran en la cárcel de mujeres del barrio Don Santiago.

El traslado descomprimió una situación que se le iba de las manos a la policía. En el Departamento de Violencia Familiar y de Género estaba detenida desde el 9 de junio en un despacho con dos puertas y un ventanal con marcos de aluminio que tiene dimensiones suficientes para acomodar una cama. Quienes debían cuidarla vivían bajo máximo estrés, en una situación que describían como inmanejable, con miedo a los ataques de furia de Acuña, preocupados por que pudiera lesionarse o lastimar a alguien.

Acuña estuvo detenida en la oficina de picaporte blanco, delante de la sala donde esperan mujeres para ser atendidas por denuncias de violencia machista

Así quedó registrado en un oficio remitido este lunes a la Fiscalía que investiga el caso Cecilia y dictó la prisión preventiva para Acuña, firmado por la comisaria Julia Gómez. En el escrito se describe tanto la precariedad del lugar de detención como las situaciones a las que se veían expuestas tanto las policías que vigilan a la esposa de Emerenciano Sena como las mujeres que asisten a denunciar hechos de violencia de género. La jefa policial rogaba al fiscal Jorge Cáceres Olivera que apruebe un traslado urgente a una dependencia carcelaria. La decisión se tomó 48 horas después, una vez que la noticia había sido publicada por LA NACION.

Marcela Acuña y César Sena llegan a la comisaría Quinta para declarar por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el 8 de junio. Al lado de ellos, Fabiana González, otra de las acusadas

“Esta oficina no tiene un baño interno, por lo que la detenida debe utilizar el baño que se encuentra en el pasillo del Departamento, el cual ha sido acondicionado para que pueda satisfacer sus necesidades fisiológicas y su higiene personal. El baño también tiene puertas con marcos de aluminio y vidrio, con un plateado vinílico oscuro, lo cual considero muy peligroso para la detenida, el personal policial y las personas que concurren diariamente a este Departamento”, sostuvo el escrito.

Cuenta episodios que ya les costaba disimular: “Cuando la detenida solicita usar el baño, el público que acude para realizar trámites, denuncias o recibir el Botón de Pánico, observa a la detenida, lo cual ha generado reproches, incomodidades y disconformidad por parte de las víctimas, principalmente mujeres en situaciones de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género y/o abuso sexual”. En ese salón hay también un pequeño espacio de juegos infantiles, para los niños que acompañan a sus madres a pedir ayuda.

Acuña está acusada por los fiscales Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez de haber asesinado a Cecilia Strzyzowski junto con su esposo y su hijo antes del mediodía del 2 de junio pasado. Fue detenida siete días después. El 14 de junio se declaró en huelga de hambre y tiene reacciones violentas casi a diario. Pide constantemente papel y biromes para escribir cartas. La última que se conoció es un largo escrito en el que acusa a su hijo de haber sido el autor material del crimen. “¿Por qué si fue César nos incriminan a nosotros?”, resaltó para exigir que le den la prisión domiciliaria a su esposo, afectado por delicados problemas de salud.

El edificio donde estuvo alojada Acuña fue inaugurado en septiembre pasado por el gobernador Jorge Capitanich con la idea de ofrecer un espacio seguro donde presentar denuncias a víctimas de violencia de género y abusos. Así lo recuerda la comisaria Gómez. “Se tuvo que reacondicionar una de las oficinas más adecuadas para alojarla”.

Capitanich, al inaugurar el Departamento de Violencia de Género de la policía chaqueña, en septiembre de 2022

Relata que Acuña “ha cuestionado verbalmente y por escrito las pautas establecidas para preservar su vida así como la del personal policial y las personas que concurren a este Departamento para realizar trámites”. Señala algunas de las quejas de la piquetera detenida: “falta de un espacio de esparcimiento, ausencia de atención médica, psicológica y medicación, prohibición de ingresar libros, falta de disponibilidad de lapiceras y hojas las 24 horas, ausencia de una heladera, falta de una cocina eléctrica para preparar su sopa en crema y una pava eléctrica y carencia de televisión, radio, reproductor de mp3, libros, sillón y agua caliente para bañarse”. Además apunta que debía compartir el espacio las 24 horas con la persona encargada de custodiarla.

“Puedo romper cualquier cosa”

Ante la falta de respuestas, Acuña suele reaccionar a los gritos. “Tengo derechos, yo soy abogada, los voy a denunciar si no me dan lo que solicito, puedo romper cualquier cosa como hice en la Tercera”, apuntó la comisaría que dijo uno de los días. “La Tercera” es la comisaría de Resistencia que ordenó tomar con un grupo de mujeres de su organización el día en que le tomaron declaración testimonial por la desaparición de Cecilia a su hijo y a una de sus colaboradoras el 8 de junio, un día antes de que los arrestaran.

Caso Cecilia: Marcela Acuña toma la comisaría Tercera de Resistencia el 8 de junio, mientras tomaban declaración testimonial a Fabiana González, que luego sería detenida

“Soy inocente. No sé por qué me niegan mis derechos. Voy a denunciarlos, voy a tomar leche podrida. Me niegan todo porque soy piquetera y por ser presa política, pero no saben con quién se metieron. Seguro sos radical vos también como los fiscales y los medios de comunicación”, es otra frase que denunció la comisaria Gómez en su escrito al fiscal.

Además de negarse desde hace 22 días a comer sólidos, no toma la medicación prescrita por los médicos que la revisaron. Acuña manifiesta “dolor de cabeza, dolor corporal, gripe y debilidad”.

La policía mostró preocupación también por las visitas que recibe y las cosas que le llevan. Describe un episodio del 28 de junio en el que a su hija, Paula Martínez (de una relación anterior a Sena), y a una sobrina le requisaron dos libros que tenían “escrituras a mano, frases subrayadas y párrafos discontinuos”. Furiosa, Acuña gritó al enterarse: “Los voy a denunciar. Yo tengo derechos y pido que se cumplan”.

Gómez pidió el traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario provincial “para salvaguardar la integridad física de las mujeres que custodian las 24 horas en la parte interna de la oficina donde se encuentra alojada la Sra. ACUÑA”. Insistió en que “las puertas de vidrio y el vinilo blanco que impide la visualización desde el exterior hacia la detenida y la custodia hacen que exista una gran posibilidad de que la Sra. Acuña rompa los vidrios y se autolesione, lastime a la custodia o a las personas que se encuentren realizando trámites en el departamento”.

Los fiscales dictaron la prisión preventiva para Acuña como coautora del asesinato de Cecilia. La única vez que declaró en la causa, sin aceptar preguntas, relató que el 2 de junio por la tarde vio en una habitación de su casa “un bulto” envuelto en una frazada que supuso que era “un cuerpo”. Ella le pidió a su colaborador Gustavo Obregón que fuera a ver de qué se trataba. Obregón es el detenido que confesó haber acompañado a César Sena a incinerar el cuerpo en un campo de la familia.

