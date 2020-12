La fiscalía pidió que regrese a la cárcel el vicepresidente Amado Boudou

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 16:11

El fiscal Marcelo Colombo y su colega de ejecución penal Guillermina García Padín pidieron que el exvicepresidente Amado Boudou sea alojado en una cárcel para terminar cumplir su condena a cinco años y diez meses de prisión por haber intentado quedarse con el 75 % de las acciones de la imprenta Ciccone. El pedido obedece a que la semana pasada, la Corte Suprema dejó firme esa condena.

El miércoles, cuando se reanude la actividad judicial, el juez Daniel Obligado deberá resolver. Obligado integra de manera provisoria el tribunal que condenó a Boudou, es el responsable de la ejecución de su pena y fue quien le concedió el arresto domiciliario.

En su escrito, los fiscales dijeron que Obligado debe cumplir con lo que indica al artículo 494 del Código Procesal Penal, que señala: "Cuando el condenado a pena privativa de la libertad no estuviere preso, se ordenará su captura, salvo que aquella no exceda de seis (6) meses y no exista sospecha de fuga. En este caso, se le notificará para que se constituya detenido dentro de los cinco (5) días. Si el condenado estuviere preso, o cuando se constituyere detenido, se ordenará su alojamiento en la cárcel penitenciaria correspondiente, a cuya dirección se le comunicará el cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia".

Desde abril, Boudou está en arresto domiciliario. Para los fiscales correspondería hacer la cuenta del cómputo de la pena (determinar cuánto tiempo estuvo detenido con prisión preventiva y cuánto le resta cumplir) y que regrese a prisión.

El fiscal Marcelo Colombo pidió que Amado Boudou sea trasladado a la cárcel Crédito: fiscales.gob.ar

Con interrupciones, Boudou ya pasó más de dos años y medio bajo distintas modalidades de arresto. Estuvo alojado en el penal de Ezeiza en tres oportunidades.

El jueves pasado, la Corte Suprema, por unanimidad, rechazó un recurso de queja que había presentado la defensa del exvicepresidente y dejó firme su condena por el caso Ciccone. A Boudou, condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, ya no le quedan más instancias de revisión de la sentencia en su contra.

Conforme a los criterios de Más información