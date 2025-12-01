Caso Cuadernos: Sigue la disputa entre jueces por la marcha del juicio y no está claro dónde ni cómo declararán los imputados

A casi un mes de iniciado el juicio por corrupción más grande de los tribunales argentinos, persisten las dudas sobre el formato final que adoptará el curso de un debate que, se estima, demorará varios años.

Desde el comienzo del juicio por los Cuadernos de las Coimas, los jueces del Tribunal Oral N°7 (TOF 7) sostienen que no pueden hacer más para acelerar el proceso y mantienen una puja abierta con sus superiores de la Cámara Federal de Casación, que piden cambios para apurar los tiempos del juicio. Son quienes deberán revisar cualquier decisión del tribunal, incluidas eventuales condenas o absoluciones.

El volumen de la disputa quedó expuesto hace dos semanas, cuando los presidentes de las salas de la Casación convocaron a los jueces del tribunal a una reunión en Comodoro Py para abordar el asunto y el magistrado Germán Castelli, uno de los tres encargados de juzgar a Cristina Kirchner y al resto de los 86 imputados, decidió no ir, aduciendo que bastaba con la presencia de sus pares y que se encontraba trabajando en los fundamentos de las sentencias de dos de las 10 causas que integran el universo Cuadernos.

Hasta el momento, las audiencias fueron virtuales, pero está previsto que las declaraciones sean presenciales

El objetivo del encuentro fue explicitar las preocupaciones que la Casación guarda sobre la marcha del juicio y pedirles a los miembros del Tribunal que activaran más audiencias semanales, incluso después de haberse aumentado la frecuencia de las audiencias a dos por semana.

Como gesto, los jueces de la Casación eximieron a los del tribunal de nuevos sorteos durante seis meses y les reiteraron a los magistrados Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que desde el 10 de diciembre dispondrían de la nueva sala Amia en Comodoro Py, lo que les permitiría rediseñar el cronograma y celebrar allí los debates presenciales, a un ritmo de tres audiencias por semana.

En las últimas audiencias del caso Cuadernos, donde se continuó con la lectura de la extensa acusación fiscal, la expectativa estaba puesta en si el tribunal, tras aquel encuentro, anunciaba alguna modificación en la hoja de ruta, pero los jueces se limitaron a hacer público ante las partes su intercambio con la Casación, mencionando que ya había sido elevado a la Corte Suprema su pedido para disponer de otra sala distinta a la ofrecida. Apuntan a una sala en el Palacio de Tribunales, que es donde el TOF 7 tiene su sede y oficinas.

El juez Daniel Petrone preside la Superintendencia de la Cámara de Casación LA NACION

“Se estará a la espera de las respuestas pendientes, previo a fijar el lugar en que se llevarán a cabo las declaraciones previstas”, dijo Méndez Signori.

No hubo, desde aquel día, ninguna respuesta de la Corte al tribunal, según pudo averiguar LA NACION.

Críticas a la marcha del juicio

La marcha del tramo principal de la causa Cuadernos fue blanco de críticas durante las últimas semanas, algunas de las cuales provinieron desde el mismo Poder Judicial.

Se escucharon cuestionamientos de miembros del Consejo de la Magistratura y la preocupación de la Corte Suprema sobre el tema cobró total publicidad a través de su miembro más antiguo, Ricardo Lorenzetti.

“Hablemos claro. No puede ser, o no es admisible, un juicio de una megacausa en esos términos. No es admisible para toda la sociedad y no está bien”, dijo, en referencia específica a la virtualidad, en diálogo con Radio Rivadavia.

Lorenzetti sugirió luego que el formato de los juicios debía ser flexible y adaptarse a lo que demande cada uno de ellos.

La envergadura de Cuadernos, sin embargo, con 87 imputados y más de 300 hechos de corrupción a juzgar, parece desafiar los estándares de la Justicia, incluso con la nueva gran sala ofrecida por la Casación.

La sala remodelada

Es una suerte de anfiteatro en el subsuelo del edificio judicial de Comodoro Py que, con su segundo piso con butacas, contaría con un aforo de 197 personas. Pero aun esas dimensiones parecen apenas suficientes para el juicio Cuadernos.

Al comienzo de cada una de las audiencias celebradas hasta el momento, la secretaria del Tribunal, María Cecilia Chichizola, en un pequeño acto inaugural que suele ocupar los primeros 10 minutos, constata la presencia por lectura de entre 170 y 190 personas, dependiendo de si están o no conectados todos los imputados y sus respectivos abogados.

Ese número no contempla a los secretarios del tribunal, ni a los auxiliares de la fiscal Fabiana León, ni a los del representante de la UIF, Mariano Galpern, como tampoco a eventuales testigos ni a medios de comunicación.

En su primer descargo, además de advertir que arrastran reclamos puntuales para realizar el juicio desde hace seis años, el TOF hizo notar que la sala, por el momento, no es más que una promesa y que estaba ubicada en un lugar -Comodoro Py- donde el tribunal no tiene sus oficinas.

El juez Castelli sostuvo en su último pronunciamiento que, ante tanto reclamo insatisfecho, se había conseguido poner en marcha el juicio “en las condiciones en que se pudo”, en una pequeña, “modesta”, sala de audiencias, con apenas un baño.

El juez Castelli en el Palacio de Tribunales Ricardo Pristupluk

El último capítulo de la puja solapada entre la Casación y el Tribunal tuvo lugar la semana pasada, con un pedido particular del juez Castelli a sus superiores de la Casación para obtener una suplencia en otro tribunal, lo que llamó la atención porque uno de los argumentos del TOF es la sobrecarga de trabajo.

La Casación incluyó ese pedido para tratarlo mañana, en su reunión semanal, que se dará en paralelo a la próxima audiencia de Cuadernos, a las 13.30, cuando se continúe con la lectura de la acusación.