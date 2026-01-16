Caso $LIBRA: la Cámara Federal ordenó recalibrar los embargos y avanzar con nuevas medidas de prueba

La Cámara Federal le ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que revise el monto del embargo de US$25.400 que pesa sobre los principales investigados en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei hace casi un año en redes y acabó sospechada de estafa.

Tras una presentación de la querella, la Sala I de la Cámara revisó la decisión del juez de descongelar bienes y activos de varios de los imputados y reemplazar esa medida patrimonial por el embargo cuestionado.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi avalaron la decisión del juez de pasar del congelamiento al embargo, pero no convalidaron el monto. Además, los jueces afirmaron que estas medidas deben tomarse sobre bases más claras que las actuales y, en esa línea, pidieron que se ordenen más medidas de prueba.

Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal Télam

Es un punto de la causa en el que se cruzan la gravedad de los hechos investigados -el tuit del presidente difundiendo un activo que terminó sospechado de estafa- con el daño concreto que causó en el grupo particular de querellantes.

La decisión judicial se respaldó en que los inversores habrían presentado reclamos fehacientes en el expediente por US$20.000.

Una de las querellas, representada por el abogado Nicolás Rechanik, cuestionó la medida, afirmó que el monto dispuesto por Martínez de Giorgi resulta “irrisorio” al compararlo con la magnitud del supuesto ilícito y las cifras que maneja el expediente, donde el Ministerio Público Fiscal había solicitado originalmente el congelamiento de una billetera digital donde se alojaban US$44,5 millones.

Las personas investigadas en el expediente, afectadas por las medidas, son el norteamericano Hayden Davis, que tras el fallido despegue de la moneda dijo tener 100 millones de dólares de la Argentina; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales y quienes habrían sido la pata local en el lanzamiento de la criptomoneda, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. También están alcanzadas por la investigación la madre de Novelli, María Alicia Rafaele, y la hermana, María Pía.