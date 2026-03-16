Caso $LIBRA: la oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores

El registro telefónico del lobista Mauricio Novelli reactivó los movimientos de la oposición en Diputados. Los exintegrantes de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA buscan coordinar esfuerzos para relanzar la pesquisa legislativa, que cesó en noviembre pasado con un informe que señalaba que tanto Javier Milei como su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fueron piezas clave para propiciar la presunta estafa.

Los legisladores, conducidos por Maximiliano Ferraro, presidente de aquella comisión, ofrecerán una conferencia de prensa a las 16.15 para fijar posición sobre los próximos pasos.

$LIBRA: CONFERENCIA DE PRENSA EN DIPUTADOS



Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los… pic.twitter.com/9zG3npS5kh — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 15, 2026

El camino, sin embargo, aparece más complejo que el año pasado. El oficialismo fortaleció su posición en la Cámara baja a partir del corrimiento de sectores de centro que habían sido determinantes para habilitar la investigación. Con la nueva correlación de fuerzas, la oposición necesitará del aval de los gobernadores para avanzar.

Hoy reúne poco más de 100 legisladores entre Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y algunos referentes de Provincias Unidas, como Martín Lousteau, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Del otro lado, el oficialismo se planta con más de 110 diputados entre propios y aliados de Pro y la UCR.

En el medio queda un grupo decisivo de 33 legisladores vinculados a mandatarios provinciales que todavía no fijó una posición clara.

En abril pasado, esos espacios ya habían evitado acompañar la creación de la comisión investigadora. Sus diputados optaron por ausentarse o mantenerse prescindentes durante la votación en el recinto. Solo un puñado votó en contra y menos aún lo hizo a favor.

El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la Argentina Week en Nueva York; muchos de sus referentes legislativos eludieron fijar posición sobre $LIBRA Presidencia

Entre las ausencias se anotaron los salteños que responden a Gustavo Sáenz, los misioneros de Hugo Passalacqua, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y el rionegrino cercano a Alberto Weretilneck. También se ausentaron Marcela Antola, vinculada a Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Juan Carlos Polini, aliado de Leandro Zdero (Chaco), y Melina Giorgi, cercana a Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora, en cambio, votaron en contra de la creación de la comisión. Lo mismo hicieron los dos sanjuaninos alineados con Marcelo Orrego y el neuquino cercano a Rolando Figueroa.

Entre las abstenciones se destacaron las de los dos representantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), a las que se sumaron Lourdes Arrieta (Mendoza) y José Luis Garrido (Santa Cruz).

Los aliados legislativos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín LLaryora (Córdoba) se negaron a convalidar la creación de la comisión $LIBRA

Pese a esas resistencias, el proyecto terminó aprobándose con 128 votos afirmativos frente a 93 negativos. Al tratarse de una comisión que funcionaría únicamente en la Cámara de Diputados, no requería intervención del Senado.

Senado

En la Cámara alta, sin embargo, la oposición había intentado previamente avanzar con una iniciativa similar. El proyecto lo presentó el entonces senador fueguino Pablo Blanco (UCR) y contó, entre otras firmas, con la del jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi.

La propuesta no tenía dictamen y necesitaba dos tercios de los votos para ser tratada en el recinto. La primera votación, que habilitaba el tratamiento, generó expectativas en la oposición: reunió 53 avales, 17 rechazos y dos ausencias.

Pero minutos después el panorama cambió. En la votación de fondo, seis senadores radicales -entre ellos el propio Vischi- y uno de Pro cambiaron su postura y bloquearon la iniciativa. El resultado final fue de 47 votos a favor, 23 en contra y dos ausencias, insuficiente para alcanzar los 48 necesarios.

El correntino Eduardo Vischi, de la UCR, giró y bloqueó la creación de una comisión investigadora en el Senado Camila Godoy

Entre ambas votaciones transcurrieron apenas nueve minutos. El giro del radicalismo resultó determinante para frustrar la comisión investigadora. El caso del correntino Vischi fue especialmente llamativo: había firmado el proyecto y apoyado habilitar su tratamiento, pero luego votó en contra, lo que desató críticas dentro de su propio bloque. En Pro, el misionero Martín Goerling Lara realizó el mismo movimiento.

Vischi responde políticamente al gobernador Gustavo Valdés, un aliado circunstancial del Gobierno nacional, a quien la Casa Rosada suele recurrir cuando necesita votos en el Congreso. Su comprovinciana Mercedes Valenzuela también rechazó la iniciativa.

Otros senadores radicales alineados con gobernadores siguieron el mismo camino: Eduardo Galaretto, cercano al santafesino Maximiliano Pullaro; Mariana Juri, aliada del mendocino Alfredo Cornejo; y Víctor Zimmermann, vinculado al chaqueño Leandro Zdero. La entrerriana Stella Maris Olalla, radical cercana al gobernador de Pro Rogelio Frigerio, también cambió su voto.