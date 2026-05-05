Durante una tensa sesión que tuvo lugar este lunes en el Concejo Deliberante de la ciudad balnearia de Villa Gesell, en la que uno de los puntos a tratarse era el presupuesto municipal, una legisladora de la alianza Pro-La Libertad Avanza, Clarisa Armando, fue agredida. No solo recibió insultos y gritos cara a cara sino que le arrojaron una botella con agua.

“Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera [actual intendente de Villa Gesell]: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, dijo la funcionaria agredida en una primera manifestación sobre lo sucedido.

Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo. pic.twitter.com/OObeDoptGp — Clarisa Armando (@clarisaarmando) May 5, 2026

“El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”, denunció la delegación de Pro en Buenos Aires. En las imágenes que se viralizaron los golpes a Armando no se ven, sí los gritos, los empujones y cuando le arrojan cosas.

Video: agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell

Según el medio local El Fundador, cuando llegó el momento de tratar el Presupuesto solo se leyó el proyecto de comisión en el que se rechazaba y se tomó la votación nominal, que tuvo nueve votos positivos y siete negativos.

Armando cuestionó la “falta de transparencia” del municipio y fue una de las ediles en rechazar el proyecto. “Están ocultando lo que todos los empleados municipales saben: el sueldo de los funcionarios. Queremos saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan y cuántas subdirecciones tienen”, marcó. Fue entonces que comenzaron los disturbios. De acuerdo a los medios locales, el concejal Luis Vivas fue incluso golpeado.

Agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell. captura de redes

“Lo que pasó en villa Gesell con Armando no se puede permitir. Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal de Pro. Estos actos mafiosos, propios de quienes desprecian la ley y la convivencia democrática, no pueden ni deben ser tolerados bajo ningún concepto. Debemos exigir una investigación inmediata, identificación de todos los responsables y sanciones ejemplares”, escribió Julio Garro.

Lo que pasó en villa Gesell con @ClarisaArmando no se puede permitir.



Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal del PRO. Estos actos mafiosos, propios de quienes desprecian la Ley y la convivencia democrática,… https://t.co/mHnXbKEaK7 — Julio Garro (@JulioGarro) May 5, 2026

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