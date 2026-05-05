Video: agredieron a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell
La legisladora Clarisa Armando fue atacada no solo verbalmente, sino que le arrojaron una botella con agua
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Durante una tensa sesión que tuvo lugar este lunes en el Concejo Deliberante de la ciudad balnearia de Villa Gesell, en la que uno de los puntos a tratarse era el presupuesto municipal, una legisladora de la alianza Pro-La Libertad Avanza, Clarisa Armando, fue agredida. No solo recibió insultos y gritos cara a cara sino que le arrojaron una botella con agua.
“Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera [actual intendente de Villa Gesell]: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, dijo la funcionaria agredida en una primera manifestación sobre lo sucedido.
Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo. pic.twitter.com/OObeDoptGp— Clarisa Armando (@clarisaarmando) May 5, 2026
“El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”, denunció la delegación de Pro en Buenos Aires. En las imágenes que se viralizaron los golpes a Armando no se ven, sí los gritos, los empujones y cuando le arrojan cosas.
Según el medio local El Fundador, cuando llegó el momento de tratar el Presupuesto solo se leyó el proyecto de comisión en el que se rechazaba y se tomó la votación nominal, que tuvo nueve votos positivos y siete negativos.
Armando cuestionó la “falta de transparencia” del municipio y fue una de las ediles en rechazar el proyecto. “Están ocultando lo que todos los empleados municipales saben: el sueldo de los funcionarios. Queremos saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan y cuántas subdirecciones tienen”, marcó. Fue entonces que comenzaron los disturbios. De acuerdo a los medios locales, el concejal Luis Vivas fue incluso golpeado.
“Lo que pasó en villa Gesell con Armando no se puede permitir. Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal de Pro. Estos actos mafiosos, propios de quienes desprecian la ley y la convivencia democrática, no pueden ni deben ser tolerados bajo ningún concepto. Debemos exigir una investigación inmediata, identificación de todos los responsables y sanciones ejemplares”, escribió Julio Garro.
Lo que pasó en villa Gesell con @ClarisaArmando no se puede permitir.— Julio Garro (@JulioGarro) May 5, 2026
Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal del PRO. Estos actos mafiosos, propios de quienes desprecian la Ley y la convivencia democrática,… https://t.co/mHnXbKEaK7
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