Caso $LIBRA: las diez preguntas que Javier Milei nunca respondió a un año del contrato con Hayden Davis

El jueves 30 de enero de 2025, Javier Milei firmó un acuerdo confidencial con el “empresario” estadounidense Hayden Davis, en la Casa Rosada, antedatado al miércoles. Faltaban quince días para el lanzamiento y colapso del memecoin $LIBRA, pero la maniobra entró entonces en la fase decisiva. Transcurrido un año desde aquella firma, el Presidente sigue sin dar explicaciones sobre diez puntos de un negocio multimillonario que es investigado como un posible fraude transnacional.

Primero: Milei todavía calla cómo accedió al “contrato” de $LIBRA –es decir, el código alfanumérico de 44 caracteres– que posteó en la red X la noche del 14 de febrero del año pasado. Esa información no estaba disponible en Internet cuando la difundió el jefe de Estado, según corroboraron expertos informáticos y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Quién le proporcionó el código? ¿Recibió alguna contraprestación por esa promoción que disparó el valor del activo antes del desplome?

Segundo: el Presidente jamás admitió que firmó un acuerdo con Davis bajo la “más estricta confidencialidad”. No explicó por qué designó a un joven de 28 años —hoy demandado en los tribunales de Nueva York— como asesor estatal para áreas críticas como la digitalización de documentos públicos, sin consulta previa a la Sigen o a la Procuración del Tesoro.

Tercero: Milei tampoco admitió jamás que también firmó una “carta de intención” con la plataforma Cube Exchange. Mientras que la empresa lo confirmó a LA NACION, la Casa Rosada negó tener información sobre la “carta de intención” ante los reiterados pedidos de acceso a esos datos presentados durante el último año. Esa opacidad contraviene la Ley de Ética Pública y los estándares mínimos de transparencia administrativa.

El video promocional de Cube, con la imagen de Milei

Cuarto: el jefe del Estado no aclaró cuál es su vínculo con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los lobistas argentinos que acercaron a Davis y que en 2024 organizaron Tech Forum, un evento sin raigambre ni peso en el sector, pero que acumuló controversias. Entre otros motivos, porque grandes empresarios como el CEO de la firma Cardano, Charles Hoskinson, denunciaron que Novelli y Terrones Godoy exigieron pagos de cinco cifras en dólares a cambio de reuniones exclusivas con Milei.

Milei, durante el Tech Forum de 2024, con Novelli, Terrones Godoy (en los extremos) y empresarios cripto de diversos países

Quinto: vinculado a esos mismos lobistas, Milei jamás desmintió o confirmó los diálogos que mantuvo con Novelli para generar negocios que le permitieran monetizar su imagen con el fin de obtener ganancias millonarias con criptoactivos como el denominado $MILEI, posibilidad que discutieron en al menos una ocasión, el domingo 10 de noviembre de 2024, en la Quinta de Olivos, según reveló LA NACION. ¿Por qué Milei jamás explicó esas tratativas?

Sexto: el Presidente y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no explicaron jamás por qué Novelli tuvo acceso a Olivos y a la Rosada, ni por qué Davis ingresó a la Rosada, de lo que el estadounidense se ufanó ante sus conocidos. “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción”, les escribió a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas, a fines de 2024 y principios de 2025, según consta en la demanda colectiva –class action– que tramita en Nueva York. “Yo controlo a ese nigga”, añadió. “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

Javier Milei, con Hayden Mark Davis LN+

Séptimo: Milei tampoco dijo si mantuvo contacto con Novelli en las horas que siguieron al colapso de $LIBRA. Pero el dueño de la firma KIP Protocol, Julian Peh, relató al diario The New York Times que Novelli lo llamó para que publicara un mensaje en X apoyando el criptoactivo. “Novelli le proporcionó el texto exacto en inglés y español”, precisó el diario. Y dos minutos después de que Peh posteó ese mensaje, Milei borró su tuit inicial de apoyo a $LIBRA y publicó otro en el que se despegó del proyecto. ¿Quién coordinó esa salida sincronizada mientras miles de ahorristas perdían su capital?

Milei, con Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA

Octavo: el Presidente tampoco explicó si él o colaboradores suyos, como Santiago Caputo, hablaron o se reunieron en Estados Unidos con Davis tras el colapso de $LIBRA. Un indicio al respecto lo ofreció el propio Davis en una de sus apariciones públicas posteriores al fallido lanzamiento cuando admitió que seguía en contacto con colaboradores del Presidente para definir qué harían con los US$100 millones que había retirado de la operatoria, y que estos le prometieron que “solucionarían todo”.

Hayden Mark Davis, sobre los 100 millones de dólares

Noveno: el jefe de Estado no confirmó ni desmintió si abogados de extrema confianza de Karina Milei, como Santiago Viola, mantuvieron o mantienen canales abiertos de negociación con inversores perjudicados por el colapso de $LIBRA para resarcir en dólares a los damnificados, de manera reservada, a cambio de que retiren sus acusaciones contra el Presidente en los tribunales federales de Comodoro Py, como reveló LA NACION.

Décimo: Milei tampoco explicó si colaboradores suyos u operadores judiciales se comunicaron o se reunieron con jueces y fiscales para ralentizar o incluso cerrar el expediente judicial que lo tiene como principal imputado. Transcurrido casi un año desde la apertura de esa pesquisa, el fiscal y el juez todavía no llamaron a declarar a ninguno de los imputados, como han reclamado los letrados de los afectados. Por el contrario, le pidieron a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) datos tributarios sobre una inversora bielorrusa que se había presentado como perjudicada, y enviaron así una señal de amedrentamiento a todos los demás inversores –en especial los argentinos– que evaluaban presentarse como querellantes.

Si todo el proceder de Milei en relación al caso $LIBRA fue legal, en suma, todavía acumula demasiadas explicaciones pendientes.