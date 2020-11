"Parece que voy a estar más tiempo que mis colegas Bertuzzi y Bruglia", dijo a LA NACION el juez Germán Castelli, tras el fallo de la Corte que envió su caso a la primera instancia

Tras el fallo de la Corte Suprema, el juez federal Germán Castelli aseguró que seguirá trabajando en el tribunal oral "con todo el universo de expedientes" que tiene, incluido el caso de los cuadernos de las coimas, donde está procesada Cristina Kirchner, y adelantó que le pedirá a la Justicia que considere "excepcional" su caso y convierta su traslado en definitivo.

En una entrevista telefónica con LA NACION, Castelli dijo que esperaba que su situación se transformara en caso testigo para otros jueces trasladados a los que la decisión de la Corte puso en una situación de incertidumbre, y entendió que con la sentencia de hoy se prolonga la indefinición de su situación.

-¿Cómo tomó el fallo?

-Si bien tenía expectativas, el martes fue derrumbada la estructura jurídica de nuestro amparo. Ayer presentamos un escrito que esperábamos fuera nuestro salvavidas, pero no fue así. La Corte, al darle al requirente la oportunidad de concursar, encuentra el argumento para darle justicia al caso. En mi escrito fulmino ese argumento, porque les digo que mi concurso no podría prosperar porque denuncié hasta en las Naciones Unidas esta situación. Ahora está claro que si recibo un fallo en contra en última instancia no me voy a quedar callado y voy a protestar. Tenía fe en que, en este tembladeral con efectos en otros jueces que se generó, la Corte pudiera aprovechar mi caso como testigo para llevarles tranquilidad a ellos, pero no ocurrió.

-Deciden que un juez de primera instancia revise su caso según los criterios del caso de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

-Sí, aunque yo creo que podrían haber resuelto el fondo del asunto: ahora se extiende la agonía. Me dan una salida intermedia, pero a la jueza de primera instancia le voy a decir los mismo que a la Corte, que considere excepcionalmente mi traslado como definitivo porque no estoy en condiciones de ganar un concurso. Tenemos una vida más. Aspiraba a que la Corte enviara un mensaje a los demás jueces que están en una situación como la mía.

-Que va a hacer de ahora en más hasta que su caso se resuelva en primera instancia, en Cámara y en la Corte

-Seguir trabajando en el tribunal y defendiendo mis derechos. Este es un caso testigo no porque es más fuerte que los demás, sino porque estoy en la línea de largada y muchos jueces trasladados lo van a analizar y eventualmente apoyar. Ahora voy a pedir a la jueza de primera instancia que se apliquen excepcionalmente en mi favor esta costumbre contra legem que la Corte invalidó por los problemas insuperables que tiene mi caso para concursar. Vamos a insistir en primera instancia para que mi traslado sea definitivo.

-¿Cuándo tiempo seguirá siendo juez del Tribunal Oral Federal N°7?

-Eso es lo terrible: se estira la incertidumbre. Yo voy a seguir trabajando donde estoy, que es lo que considero justo. ¡Cómo voy a abandonar un tribunal donde estoy con justicia trabajando! Mientras tenga el recurso abierto voy a seguir hasta que me digan que me tengo que ir. Por lo pronto, parece que voy a estar más tiempo que mis colegas Bertuzzi y Bruglia.

-¿Porque?

-Tengo dos instancias donde reclamar y no es posible abrir ningún concurso hasta que mi caso quede resuelto con una sentencia definitiva, hasta que el fondo quede firme. Tengo un tiempo por delante para trabajar.

-¿Va a ser juez de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos?

-Voy a seguir trabajando con todo el universo de expedientes que están en el tribunal.

-¿Y si es recusado por las defensas?

-Los jueces estamos preparados para estas circunstancias y mantener la ecuanimidad y la imparcialidad.

