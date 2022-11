Causa Vialidad: fuerte respaldo de Alberto Fernández a Cristina Kirchner tras la última exposición de la vicepresidenta

escuchar

El presidente Alberto Fernández envió un fuerte respaldo a su vice, Cristina Kirchner, al decir que comparte los argumentos expuestos por la exmandataria esta mañana, cuando hizo su última intervención en el juicio por la Causa Vialidad y aseguró que el tribunal que la juzga es un “pelotón de fusilamiento”.

“Comparto los argumentos de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la llamada Causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la Justicia se escapa por la ventana”, escribió el Presidente en Twitter, en referencia a uno de los juristas más importantes del derecho penal, de nacionalidad italiana.

A eso sumó el documento que la vicepresidenta compartió en sus redes sociales tras su exposición, en el que desglosó las “20 mentiras” que -según su posicionamiento- giran en torno a este expediente. De esta manera y pese a las fricciones políticas existentes entre ambos, Fernández marcó un punto de coincidencia con Cristina Kirchner y le dio un espaldarazo en el plano judicial.

Comparto los argumentos de la vicepresidenta @CFKArgentina sobre la llamada Causa Vialidad. Como decía Francisco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana.https://t.co/qvoWAOBcL5 — Alberto Fernández (@alferdez) November 29, 2022

Esta mañana la vicepresidenta, que participó del juicio online desde su despacho en el Senado de la Nación, hizo fuertes cuestionamientos a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron para ella una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla jefa de una asociación ilícita que benefició al empresario Lázaro Báez en licitaciones de obra pública en Santa Cruz.

“No me equivocaba. La sentencia estaba escrita, pero no imaginé que iba a ser tan mal acusada como lo fui por la fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Se demostró que los hechos no habían existido siquiera”, afirmó la dirigente del Frente de Todos, que también apuntó a la Justicia con una fuerte comparación: “Si cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal dije que era un tribunal del lawfare, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare. Fui generosa, creo. En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento”.

Cristina Kirchner expuso sus argumentos desde su despacho en el Senado Presidencia

Entre críticas a los miembros de la oposición sin nombrarlos, luego, en esas “20 mentiras” que prometió subir a sus redes, Cristina Kirchner planteó sus argumentos que van contra los de la fiscalía y que sostienen su patrocinio, encabezado por Carlos Beraldi.

Entre esos ítems dijo que es falso que ella y su marido, el expresidente fallecido Néstor Kirchner, hayan asignado fondos a Santa Cruz para obras viales o elaborado proyectos de ley de presupuesto de manera ilegal y arbitraria; planteó que no es verdad que el Congreso tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto y que los legisladores fueron obligados desde el Gobierno a votar de forma afirmativa esas iniciativas. Asimismo negó que ella y su esposo hayan aumentado las partidas a través de decretos para beneficiar a Báez.

Hoy el tribunal oral que juzga a la exmandataria informó que anunciará su veredicto dentro de una semana, el martes 6 de diciembre.

