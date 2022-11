La cruda conclusión de Ernesto Tenembaum sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

escuchar

Ernesto Tenembaum lanzó una dura definición sobre la responsabilidad que le cabe a Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad donde se la acusa de corrupción, fraude contra la administración pública y de ser la jefa de una presunta asociación ilícita. La expresidenta “no podía no saber” que Lázaro Báez se enriquecía ilícitamente a costa de la obra pública favorecida por su gobierno y, por lo tanto, “está involucrada en todo ese afano”, afirmó el periodista este martes luego de repasar los argumentos de la fiscalía y de la defensa en el juicio que se le sigue a la mandataria y a una decena de exfuncionarios kirchneristas por robar dinero público.

“Esa es mi convicción”, afirmó Tenembaum en su programa radial Alguien tiene que decirlo mientras la actual vicepresidenta se preparaba para hablar por última vez antes de que los jueces dicten la condena o la absolución de los acusados. “Yo puedo contar una historia, contar otra historia y después la historia que me hago yo”, anticipó el conductor de Radio con Vos.

Ernesto Tenembaum, sobre el último alegato de Cristina Kirchner

“La primera historia dice que Lázaro Báez, que no era nadie y no tenía un mango, cuando los Kirchner llegaron al poder se transformó en un multimillonario porque ellos le daban obra publica a lo pavote y además él les daba guita porque les alquilaba el hotel que no usaba. Y además era tan cercano a la familia que construyó la bóveda donde descansan los restos de Néstor Kirchner, esta es la historia que cuenta el fiscal”, resumió Tenembaum.

“La historia de la defensa dice que debería haber alguien que diga que ella les daba órdenes: un mensaje, un audio, un WhatsApp donde donde ella diera órdenes, una prueba que la involucrara directamente; la deducción es que ella sabía, pero como no hay pruebas, andá cantarle a Gardel, la tenés que absolver”, continuó el periodista.

En este punto, Tenembaum consideró inverosímil el desconocimiento de los hechos de corrupción por parte de la entonces presidenta de la Nación ya que, Elisa Carrió denunció a Báez por corrupto, primero en 2004 (y después a su marido, en 2008); y en 2012 fue Jorge Lanata quien reveló en un informe las estrategias para lavar dinero de Lázaro Báez. “¿Cristina no preguntaste? ¿No estará afanando mucha guita este tipo, el mismo que te pagaba los alquileres?”, cuestionó el periodista.

“La defensa dice que es una construcción, esa es la discusión y es el dilema de los jueces. Hay una historia que la involucra y es la que yo creo: Cristina no puede no haber sabido, pero no hay suficientes pruebas para involucrarla personalmente, ¿cómo lo valorás? De eso depende la sentencia: y si la absolvés, es ahí, muy finito”, consideró.

Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Máximo Kirchner salen del mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos. Foto: Pancho Muñoz - OPI Santa Cruz

“Si me preguntás qué creo yo, creo que en caso de duda favorece al acusado. Tengo mi convicción y es que Cristina no podía no saber y está involucrada en alguna medida en todo ese afano que hubo, esa es mi convicción”, subrayó.

Y finalizó: “¿Qué debe hacer un juez? Creo que en caso de duda debe favorecer al acusado y no veo pruebas contundentes, pero entiendo que esto es recontra polémico y que la sentencia que se tome va a ser polémica para siempre”.

LA NACION