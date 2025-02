“Cautela” y “malestar”. La incomodidad de los aliados de UCR y PRO en medio del escándalo cripto

“Es una locura”, resume un diputado considerado por la Casa Rosada como “dialoguista” sobre las declaraciones de del presidente Javier Milei, quien por medio de un posteo promocionó un token de criptomonedas que a las pocas horas movilizó millones de dólares y luego se desplomó. De Pro a Unión por la Patria, el desconcierto fue total. Ninguno esperaba que el mandatario sugiriera invertir en lo que dentro de la jerga financiera se define como una moneda meme, cuyo sustento en la economía real es nulo. Esto activó reuniones y conversaciones de último momento en casi todos los bloques luego que Unión por la Patria confirmara esta tarde que el lunes presentará un pedido de juicio político contra el jefe de Estado. Otros, resolvieron en principio avanzar con la creación de una Comisión Especial Investigadora. Pero son los aliados del partido amarillo y de la Unión Cívica Radical (UCR) los que ostentan mayor incomodidad.

“Malestar” y “cautela” son los sentimientos que imperan hacia las filas de Pro que comanda Cristian Ritondo. El sábado por la tarde, el jefe de la bancada amarilla decidió referirse al tema, pero evitó levatarle el dedo al Presidente. En cambio, lanzó un dardo al espacio kirchnerista, que hoy anticipó ante LA NACION que irá por el pedido de juicio político a Milei. “Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, apuntó el diputado contra el bloque que preside Germán Martínez. El mismo espacio que esta semana le enrostró durante la sesión por Ficha Limpia la denuncia por supuestas sociedades offshore y propiedades sin declarar que se le adjudican, tras una investigación publicada en El Diario AR.

Salvo contadas excepciones, ninguno de los diputados del espacio cuestionó públicamente a Milei por su expresiones de ayer en la red social. No solo por promover el criptoactivo llamado “$LIBRA” y luego borrar el mensaje al evocar un desconocimiento del proyecto, sino por apuntar nuevamente contra “las ratas inmundas de la casta política”. Distinto es lo que repiten por lo bajo. “¿Nos rompemos el lomo ayudando a los que encima nos descalifican y hacen una pavada como está?”, se pregunta una pieza clave dentro del armado amarillo cercana al exmandatario Mauricio Macri.

Por su parte, Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quienes vienen ejerciendo presión para que Pro confluya en una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones legislativas, se enfilaron en defensa del Ejecutivo.

“Los ladrones piensan que todos son de su misma condición. Lamento decirles que no. Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos”, arremetió el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli, una de las figuras del macrismo más cercana a la Casa Rosada que no disimula su entusiasmo por una posible alianza con los libertarios.

Lo mismo ocurre con Montenegro, que podría seguir los pasos del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y abandonar el Pro para sumarse a LLA. Mientras tanto, el dirigente amarillo salió en defensa del Presidente. “Ahora los irresponsables que fundieron al país son estudiosos de Bidart Campos y Elon Musk. A los desconocedores del Derecho les digo: nada de lo acontecido constituye un delito. Seguramente ahora todos arrancan a pedir informes y llamar a funcionarios con tal de colgarse del tema. Los dejo con lo suyo”, señaló a través de un posteo en X.

Similar es el panorama que vive la bancada que preside Rodrigo de Loredo, que hasta la noche del sábado todavía no había unificado un criterio ni expresado oficialmente. “Probablemente nos reunamos a partir del lunes”, explicó un integrante del riñon radical que se muestra incómodo con las fisuras internas dentro del bloque. Esas que sus propios integrantes ya no se molestan en disimular. Y pareciera que cada vez que sucede algo que involucra a la Casa Rosada se exacerban. Es que dentro de aquel espacio coexisten también los llamados “pelucas”, los cinco diputados radicales que suelen apoyar todas las iniciativas del oficialismo. Se trata de Mariano Campero, Mario Pablo Cervi, Martín Arjol, Luis Picat, y José Federico Tournier. El resto, convive con las esquirlas que dejó la ruptura con los legisladores que se referencian con el tandem Louteau-Manes que el año pasó terminó por conformar un bloque propio.

A pesar de ello, uno de sus diputados insiste en que el Ejecutivo tendrá que brindar explicaciones ante el Congreso. Es por esta razón que en la próxima reunión de bloque va a apuntalar la idea de parte de la oposición de crear una comisión investigadora que determine si Milei incurrió, o no, en una conducta que amerite una sanción, tras promocionar desde su cuenta de X un token de criptomonedas.

“El conflicto no lo van a evitar. Si lo de Milei fue doloso y se trata de un estafador, tenemos una tragedia. Pero si de buena fé fue engañado, nos lleva a preguntarnos cuáles son los resortes institucionales que tiene la Argentina”, plantea. “Cómo puede ser que Milei maneje personalmente su cuenta y que por el otro lado la oficina anticorrupción no controle y la UIF no pueda querellar”, completó al respecto.

Sin embargo, finalmente el radicalismo optó por adelantarse a la reunión de bloque y difundió un comunicado con el que exigió al Gobierno “la inmediata investigación de los hechos de $LIBRA para determinar “responsabilidades legales, civiles y penales” al denunciar que los acontecimientos suscitados el viernes “revisten una gravedad institucionalidad indisimulable”.

Además, los diputados del partido centenario, advirtieron que la “palabra presidencial no puede administrarse con semejante irresponsabilidad”. Sobre este último argumento, fuentes parlamentarias oficialistas admitieron que hubo cierta “negligencia” por parte del mandatario. Sin embargo, consideran que las acusaciones de la oposición no cuenta con “fundamento jurídico”, ya que Milei utilizó su cuenta personal de X para sugerir la inversión privada.

A diferencia del radicalismo, los bloques de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia por Siempre y Unión por la Patria actuaron con celeridad. Desde ayer a la noche, recurierron a sus grupos de Whattssap para convocar a un zoom de emergencia o trazar una estrategia conjunta. Todos ellos, le exigen hoy explicaciones al Ejecutivo. Desde el kirchenirismo, ya adelantaron que presentarán este lunes en Diputados un proyecto de resolución para pedir el juicio político contra Milei. El resto de la oposición, en tanto, irá por una vía intermedia en busca de la conformación de una Comisión Especial de Investigación establezca si el mandatario incurrió, o no, en una conducta que amerita una sanción.

El comunicado de la UCR

La polémica que atraviesa por estas horas a gran parte del arco político se suscitó este viernes por la noche luego que Milei fijara un tuit donde escribió la sigla $LIBRA, un token que de inmediato registró una suba exponencial en su cotización, pero después se desplomó. Se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain.

Según pudo saber LA NACION, el 80% del circulante estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo, lo que significa que su valor puede caer a cero con la misma velocidad al estar centralizado.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Milei, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token. Libra es en realidad una moneda meme, que se define por no tener ningún sustento en la economía real. Horas después, el Presidente borró el tuit y publicó un mensaje explicando lo sucedido.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, sostuvo y cruzó a todos aquellos que deslizaron la idea de juicio político. “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”, arremetió el mandatario.

