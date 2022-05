Cecilia Goyeneche: “La Corte me dio un respaldo por lo rápido que sacó mi sentencia”

PARANÁ.- La fiscal Cecilia Goyeneche recibió la noticia de la decisión de la Corte Suprema cuando almorzaba en un hotel con una veintena de procuradores de todo el país que viajaron a esta ciudad para respaldarla. Los comensales, todos fiscales muy experimentados, discutían qué significaba el fallo que acababa de llegarles a sus teléfonos. Varios lo encontraban críptico, pero a ninguno lo sorprendió: por intuición o por alguna información extraoficial ya todos sabían que sería favorable a la fiscal anticorrupción que está siendo enjuiciada.

La decisión del alto tribunal no fue todo lo bueno que podría haber sido para Goyeneche porque no ordenó frenar el jury en su contra, pero fue celebrada por la fiscal como un triunfo. “La Corte me dio un respaldo por lo rápido que sacó mi sentencia. Podría haber elegido no resolver con esta celeridad”, dijo a LA NACION.

“Ahora tengo que conversar con mis abogados pero seguramente vamos a hacer una presentación diciendo que cualquier sentencia que se dicte en el jury va a ser nula y ellos [los miembros del jurado] tendrán que decidir si van a dictar o no una sentencia sabida de antemano como nula”, dijo Goyeneche sobre sus próximos pasos procesales. Es que el fallo de la Corte no suspende el trámite del proceso y el tribunal podría dictar un veredicto en cualquier momento.

En la Justicia entrerriana quienes cuestionan a Goyeneche coincidieron en que la Corte resolvió el tema con inusual velocidad. “Me preocupa que la presión mediática tenga efecto sobre los tiempos de la Corte”, dijo un magistrado local que sigue de cerca el caso y cree que lo que sucede en esta ciudad está siendo mal interpretado y que Goyeneche debería limitarse a responder las acusaciones en su contra.

En el Superior Tribunal entrerriano no opinaron sobre el fallo, pero LA NACION supo que altos funcionarios de la justicia local creen que debe intervenir ahora otro tribunal formado especialmente, que no haya participado en el caso, y que estiman que ese trámite podría llevar mucho tiempo.

El jury contra Goyeneche tiene que estar terminado antes de fin de mes; de lo contrario, todo el proceso se cae y ella debe ser repuesta en su cargo.

La fiscal es optimista con lo que podría resolver ahora el Superior Tribunal con una nueva composición: “Creo que puedo tener un fallo favorable. Intervendrán jueces que son camaristas y ya no del jury”.

El fallo de la Corte le da además expectativas con lo que pueda pasar a futuro si llega a haber una sentencia y, como ella cree, el tribunal de enjuiciamiento la destituye. “Siempre es un escenario muy favorable para mi porque la Corte está diciendo que hay una cuestión de constitucionalidad grave en el caso y tengo abierta la puerta para futuros recursos ante una eventual sentencia de destitución ”, afirmó Goyeneche a LA NACION en el restaurante del hotel Howard Johnson Mayorazgo, rodeada de los jefes de los fiscales de casi todas las provincias que llegaron esta mañana a Paraná en señal de apoyo a la subprocuradora entrerriana.

Viajaron representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de todas las provincias salvo Jujuy, Formosa y Tierra del Fuego. El encuentro fue, formalmente, una asamblea extraordinaria del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina. El presidente de esta asociación, Alejandro Gullé (Mendoza), dijo a LA NACION: “Estamos ante una situación de alta gravedad institucional. El mensaje que se está dando con esto es: si te metés con la corrupción, te va mal”.

Jorge Crespo, procurador general de Río Negro y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, coincidió en la gravedad institucional del caso y dijo que el fallo que avaló que Goyeneche fuera juzgada por un jury donde el acusador no es un fiscal sino un “fiscal ad hoc” es “inconvencional” -viola convenciones internacionales reconocidas por la Constitución- y, por eso, “está en juego la responsabilidad del Estado Argentino”.

Noticia en desarrollo