Los nombres de centenares de agentes del servicio de inteligencia, desde personal de limpieza hasta funcionarios y hombres de contrainteligencia, se filtraron a los medios de comunicación en lo que la AFI consideró una situación "grave" por lo que ahora evalúa cómo brindar protección o reaseguro a los agentes que quedaron expuestos.

"Es un hecho grave", dijo a LA NACION la titular de la AFI, Cristina Caamaño, quien explicó que "la primera medida fue determinar qué funciones cumple cada agente cuya identidad fue expuesta para saber a ciencia cierta qué riesgos puede implicar".

El listado de agentes de inteligencia se filtró desde el expediente judicial a cargo del juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, en el que se investiga por espionaje ilegal de políticos y periodistas a la cúpula de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de la copia escaneada de un libro de actas rubricado manuscrito donde están asentadas todas las resoluciones firmadas durante la gestión de Gustavo Arribas en la AFI entre 2016 y 2018. Son 136 páginas con una anotación en cada renglón correspondiente a cada resolución.

En esas copias -a las que accedió LA NACION- se pueden leer los nombres de los agentes, sus DNI y se mencionan, por ejemplo, designaciones, renuncias, licencias por maternidad, liquidaciones de viáticos y viajes realizados al exterior.

Caamaño dijo que, cuando envió la información a la Justicia, la AFI pidió al juzgado de Lomas de Zamora "el resguardo al momento de enviar la documentación a la Justicia. El oficio fue respondido el mismo día en que fue recibido. Había sido requerido con carácter de urgente porque estaba prevista en la causa una declaración indagatoria y se podía ver comprometido el derecho de defensa. Es un principio de esta gestión dar cumplimiento a las mandas judiciales, como parte del proceso de normalización del organismo. Es claro que a partir de ahora vamos a requerir mayores precisiones y no enviaremos información en bloque".

Fuentes de la AFI dijeron a LA NACION que no se mencionan operaciones de inteligencia y que no están afectadas las relaciones con servicios extranjeros, pero no minimizaron el asunto. Al contrario. "Es muy grave. Desde el domingo pasado, que detectamos la filtración, evaluamos nombre por nombre y qué responsabilidad tiene cada agente, y analizamos ahora qué curso de acción tomamos. No es lo mismo el nombre que se filtró de una persona que hace la limpieza que el de un agente de contrainteligencia", dijo un funcionario de la AFI a este diario.

El libro de resoluciones fue solicitado a la AFI el 16 de julio pasado por la justicia federal de Lomas de Zamora, que investiga a Arribas y a Majdalani, entre otros exfuncionarios de la AFI, acusados de realizar espionaje ilegal. Esa documentación era necesaria para la indagatoria del exdirector de Inteligencia Martín Coste. En las actas aparece el nombre de quien lo reemplazó en la actual gestión.

El libro escaneado fue acompañado por la AFI de un escrito en el que mencionaba que la información desclasificada para la causa estaba alcanzada por la ley de inteligencia, que debía ser tratada con medidas de seguridad, que solo debía consultarse personalmente y que no podía reproducirse, duplicarse o divulgarse por medios técnicos o humanos. La AFI, además, dijo que solo podía consultarse en el tribunal donde estén depositadas y que, ante cada consulta, debía labrarse un acta.

Pero nada de esto sucedió. El libro de resoluciones escaneado fue subido al sistema LEX 100 donde están todas las constancias de la causa y cada uno de los querellantes en el caso -que son 80- puede acceder con una clave personal y bajarlo.Fuentes de la AFI dijeron que la filtración "es responsabilidad de la fiscalía".

De todos modos, publicaron un comunicado en la página oficial de fiscales.gob.ar donde explicaron lo sucedido. Allí defendieron el trabajo realizado y dijeron que, en realidad, se trata de una "deslealtad de las partes" que filtraron la información.

"La responsabilidad de mantener la prueba en el ámbito del expediente es de las partes", señalaron fuentes judiciales a LA NACION y dijeron que toda la información de la causa es de la AFI y, por lo tanto, es sensible porque es el objeto de la investigación. Según destacaron, la filtración afecta a todos los que intervienen en la causa.

Los fiscales Incardona y Eyherabide enviaron al juzgado un escrito -cuyos fundamentos reiteraron en el comunicado de prensa- en el que explicaron que el libro está resguardado en la secretaría y que, "a pedido de varias defensas, en particular las de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani", digitalizaron los documentos y los subieron al sistema LEX 100 para que estuvieran disponibles, debido a las restricciones impuestas por el Covid-19.

Incardona advirtió que parte de ese listado se publicó en el sitio web afín al kirchnerismo El Destape el 20 de septiembre pasado, por lo que -al día siguiente- pidió al juez sacar la información del sistema LEX 100.

Entendió que la filtración de esa información "podría afectar intereses de la Nación" y de la propia investigación.

Dijo que, si bien el derecho de defensa y la situación de la pandemia "aconsejaban el temperamento asumido" al digitalizar y subir la prueba, "se creó un riesgo que se concretó con la filtración, de modo indebido, en virtud de la conducta que alguna de las partes ha llevado adelante al reproducir y reenviar ese documento por fuera de la actuación en la causa".

La prueba seguirá a disposición de los abogados de los acusados, en papel, en la fiscalía.

Caamaño dijo a LA NACION: "Es claro que, a partir de ahora, vamos a requerir mayores precisiones y no enviaremos información en bloque".

En esta causa está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 6 de octubre Dario Nieto, secretario de Mauricio Macri, al igual que Arribas y Majdalani.

