Ceremonia de las antorchas: cuál es el significado del evento donde estará Milei en Israel

En su tercera visita oficial a Israel, Javier Milei participará, entre otros eventos, de la ceremonia de encendido de las antorchas, uno de los actos más emblemáticos del calendario del país de Medio Oriente. Se convertirá así en el primer extranjero en la historia en asistir a este acontecimiento.

Como anticipó previamente durante los ensayos —en los que improvisó un número musical e interpretó “Libre”, de Nino Bravo—, el Presidente estará presente este martes en la celebración que se realiza cada año y marca la transición entre el Día del Recuerdo, jornada de duelo en homenaje a los soldados caídos y víctimas del terrorismo, y el Día de la Independencia.

La ceremonia se realiza en la Plaza del Monte Herzl, en Jerusalén, y asisten todos los miembros del gobierno, así como miles de ciudadanos. Lo más destacado es el encendido de las doce antorchas, que simbolizan a las “12 tribus de Israel”, por parte de varias personas que hayan hecho una contribución notable a la sociedad. A esto se suma una serie de shows musicales, desfiles militares y un cierre con fuegos artificiales.

Milei, en el ensayo de ayer. Ohad Zwigenberg - AP

Este domingo, el jefe de Estado argentino se sumó al ensayo de la ceremonia tras arribar a Israel durante la madrugada. En la actuación, en la que cantó con Mali Levi y Rotem Cohen, dos figuras prominentes en la industria del entretenimiento israelí, fue captada por diversos camarógrafos. En el escenario estuvo acompañado por una coreografía con dos hileras de jóvenes que ondeaban banderas argentinas.

De esta forma, Milei participará esta noche (hora local) de la ceremonia oficial del Día de la Independencia de Israel y previamente tendrá una serie de encuentros con rabinos y visitará la Iglesia del Santo Sepulcro. Posteriormente, está prevista por la noche su partida de regreso hacia la Argentina, con arribo a Buenos Aires el miércoles por la mañana.

Milei se sumó al ensayo de la ceremonia de las antorchas en Israel e improvisó un número musical

Controversias

Pese a su historia y tradición, el evento del encendido de antorchas no quedó exento de polémica. “Siempre fue un evento modesto, muy emocional y popular para los ciudadanos. Este año [Benjamin] Netanyahu lo ha transformado en algo muy controvertido por la elección de las figuras, entre las cuales aliados políticos de la ultraderecha y personajes allegados a él que lo ayudan a aplacar su base electoral con vista a las elecciones que habrá dentro de unos seis meses”, dijo a LA NACION Noga Tarnopolsky, periodista argentino-israelí que trabaja para medios franceses.

Entre los personajes seleccionados que generaron controversia se encuentran Avraham Zarbiv, un juez rabínico estatal que llamó a “arrasar Gaza”, expulsar a los palestinos y establecer asentamientos allí, y el hombre clave del gobierno para los rehenes, Gal Hirsch, cuya selección fue calificada por algunos excautivos y familiares como “una bofetada en la cara”, según subrayó The Times of Israel.

Incluso hubo personajes que fueron invitados a participar y se negaron a asistir. Entre ellas, Hana Laszlo, una actriz que decidió bajarse porque algunos salieron a protestar porque ella se había opuesto a la guerra de casi dos años en Gaza, en represalia del brutal asalto del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu, su esposa Sara, y Javier y Karina Milei. Ohad Zwigenberg - AP

“La ceremonia de las antorchas tiene una importancia enorme y la gente está muy enojada con Bibi (Netanyahu) porque este gobierno eligió a gente que no corresponde… Había que darle la antorcha a algún soldado reservista que cumplió 500 días en Gaza, o que fue herido en el Líbano, o a algún chico secuestrado que regresó y que intenta rehacer su vida”, consignó en diálogo con este medio Sonia Kapeika, argentina que vive desde hace más de 40 años en Nahariya, ciudad pegada a la frontera con el Líbano, en el norte de Israel.

Y añadió: “No sé por qué lo eligieron a Milei para la antorcha, no sé si no tenían a quién poner, aunque bienvenido sea… Milei nos quiere, es verdad, pero nada más...”.