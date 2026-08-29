Cerimedo habló por primera vez desde la cárcel en una audiencia cautelar y apuntó contra el vicepresidente de Bolivia

Fernando Cerimedo habló por primera vez desde la cárcel de Parmasola donde permanece recluido en prisión preventiva. Es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y afronta una acusación por intento de femicidio a su pareja Nadia Beller. Con una voz quebrada, habló de sus ingresos y apuntó contra el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, quien le había pedido que deje de encubrir al mandatario boliviano Rodrigo Paz.

Lara había confirmado que Cerimedo era “asesor personal” de Rodrigo Paz, le exigió que no lo encubra y lo apuntó como “principal sospechoso” por el intento de asesinato sobre Beller. Fue la primera voz del gobierno local en hablar de su caso.

En tanto, el exasesor del presidente Javier Milei negó las declaraciones del funcionario. “Es otra mentira más que cometió el vicepresidente, que me extraña mucho que esté presente para amedrentar e influir sobre decisiones por una cuestión personal que tiene conmigo, porque cree que su fracaso en la gestión tiene que ver con decisiones que yo no tomé”, señaló, en un video difundido por el medio local Gigavisión.

Fernando Cerimedo fue trasladado a la prisión de Palmasola en Santa Cruz RODRIGO URZAGASTI - AFP

Cerimedo negó los dichos de Lara, quien habría señalado que el asesor participó en reuniones de gabinete y dio instrucciones a ministros. “Algo que es completamente falso”, planteó. “Si él no participaba, no tuve nada que ver con eso. Eso tiene que ver con esta asociación que quieren hacer de una supuesta influencia mía en el gobierno”, sumó.

Luego, reflexionó sobre las imputaciones que pesan en su contra, sus ingresos, y habló de su inocencia con la voz quebrada. “¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? Usted [dirigiéndose al juez], por uso y costumbre, va a decidir una prisión preventiva o domiciliaria a alguien que trajo dinero al país. Puede ser y, según lo expresó el Ministerio Público, que no eran canales correspondientes. Tal vez. Y eso tal vez aplica a una multa, que estaría dispuesto a afrontar", señaló.

Y agregó en su defensa: “Estratégicamente me convenía estar acá, porque tengo clientes en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Y parte del dinero que encontraron era para alquilar una oficina, comprar muebles, y por supuesto que usaba mis tarjetas de afuera para pagar porque no tengo cuenta bancaria en Bolivia. Podría tenerla, pero no lo hice porque siempre me manejé bien con las tarjetas de Estados Unidos y Argentina”.

Cerimedo habló por primera vez desde la cárcel

Sostuvo que no es “atípico” hacer esos movimientos para “establecerse”. En su primera declaración formal ante los investigadores que lo indagan en Bolivia, el exasesor de Milei declaró que acumuló ingresos por US$1 millón por mes durante 2025 y 2026, y que asesora a políticos de distintos países con las empresas que montó en la Argentina y Estados Unidos. Aun así, durante la audiencia, pidió que se corrija, ya que sus ingresos serían presuntamente de “US$1 millón por año”.

“Estamos hablando de una persona que se establece legamente, que quiere invertir, y es metido preso, simplemente porque tengo un vínculo, una cercanía, con gente del Gobierno”, reclamó.

El vicepresidente de Bolivia Edman Lara RODRIGO URZAGASTI - AFP

Asimismo, negó ser una persona con “gran influencia”, pero sostuvo que sí le “pidieron consejos”. “Por supuesto. Hace 15 años trabajo en esto. Trabajé en la campaña de Milei, Azzura, Paz, Bolsonaro, en muchos lugares. Pero no me va a encontrar recibiendo dinero o haciéndole un favor a alguien”, añadió. Sin embargo, aseguró que muchas personas pensaban que tenían que hablar con él para “llegar al presidente” Paz.

En un momento de mayor vulnerabilidad, Cerimedo se quebró y, entre lágrimas, pidió terminar con el proceso judicial: “Mi familia está desprotegida. No me voy a fugar, quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida. Reputacionalmente me arruinaron la vida. Quiero que esto se aclare”.

También señaló que pidió no recibir visitas. “No quiero estar en contacto con nadie. No puedo hablar ni siquiera con mis hijos. No quiero obstaculizar nada”, detalló.