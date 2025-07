César Milani criticó al fiscal Taiano por citar a declarar a un centenar de militares sobre la muerte del Nisman

El exjefe de Ejército durante el kirchnerismo César Milani apuntó contra el fiscal federal Eduardo Taiano por la citación de un centenar de militares que se desempeñaron en el área de inteligencia para declarar en la causa por la muerte de Alberto Nisman. “Es un circo y una farsa montado por Taiano”, denunció en declaraciones radiales.

Milani, quien hasta 2013, fue Director General de Inteligencia del Ejército, dijo que el llamamiento responde a dos factores: un año electoral en curso y la cercanía al aniversario del atentado a la AMIA y el “suicidio” del fiscal. “Todos los años vuelven lamentablemente con el mismo tema. No creí que fuéramos a llegar a estos límites”.

“Este impresentable [Eduardo Taiano] recibe órdenes de poderes reales que operan atrás. Tenemos al poder judicial y otros agentes internacionales que también están involucrados. Lo que quieren es mantener con alfileres esta causa del suicidio para demostrar que, aparentemente, fue un homicidio”, opinó en Radio 10.

El exlíder de Ejército durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, César Milani Diego Lima - LA NACION

Y enfatizó: “Hay pruebas tajantes del suicidio. Existen pruebas periciales de peritos calificados que lo determinaron mucho antes de la pericia de Gendarmería. A estos últimos todavía no los llamaron a declarar, como pidió [Diego] Lagomarsino —el técnico informático que le entregó a Nisman el arma con la que apareció muerto-”.

Para Milani, “la causa se sigue manteniendo de manera artificial” para que “ciertas personas puedan seguir cobrando un sueldo”. “Ahora llaman alrededor de 90 militares. Y esto no es solo culpa de Taiano. [Luis] Petri, el ministro de Defensa, también es un irresponsable. Nadie de ellos conocía a Nisman, ni sabía donde trabajaba o vivía. No había hipótesis, argumentación o indicios de que el personal de inteligencia tuviera que ver con él”.

En esa línea, el exmilitar teorizó que la razón detrás de la convocatoria es “que la opinión pública crea que hay algo ahí”: “Los conozco a todos. Les van a pedir datos y después les van a preguntar ‘conoce a Nisman, sabía dónde trabajaba, dónde vivía, tuvo algún contacto con algún conocido de Nisman’. La respuesta a todo será no”.

“Todo esto es fabricado por Taiano. Lamentablemente, los fiscales y asesores que tienen ahí los está pagando el Estado argentino… Son unos caraduras, mentirosos. Esta causa fue fabricada desde un principio. La siguen manteniendo en el tiempo y se mantienen también ellos. Nisman se suicidó por su ineptitud”, sentenció Milani.

Y cerró: “Escuchen bien lo que yo les voy a decir. Dentro de un año o dos años espero que me llamen cuando termine esta farsa y este circo. Espero que me llamen para certificar lo que estoy diciendo. La sociedad argentina tendría que empezar a darse cuenta de esta patraña. Me afecta a mí, a mi familia, mi honor e imagen”.

Cómo precisó LA NACION, la citación se produjo luego de que la fiscalía recibiera información enviada por el Ministerio de Defensa, relacionada con personal militar que trabajó bajo las órdenes de Milani.

El fiscal Eduardo Taiano, que investiga la muerte de Alberto Nisman Archivo

La Justicia reúne indicios que apuntan al exjefe del Ejército y espías relacionados con el gobierno de Cristina Kirchner por sus supuestas relaciones con el deceso de Nisman, un caso aún no resuelto.

Los investigadores basan sus sospechas en acciones que tuvieron lugar en los momentos previos a la muerte del fiscal, ocurrida el 18 de enero de 2015, y en acciones que determinaron que en la madrugada del 19 de enero se estropeara la escena del crimen, pisoteando evidencia o levantando rastros de manera defectuosa.