El gobernador Sáenz cruzó a Milani por la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy

La suspensión de la senadora Carolina Moises del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, dispuesta por los interventores enviados por la titular Cristina Kirchner, desató un fuerte cruce en las redes sociales entre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el exjefe del Ejército César Milani.

“¡Basta de autoritarismo!” tituló Sáenz su publicación en X donde denunció una “dictadura del pensamiento” en el PJ. “Sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora”, apuntó el mandatario provincial contra la expresidenta.

El posteo en X del gobernador salteño cita una publicación de la senadora jujeña Moises, suspendida ese día por los interventores del PJ. “Trabajamos en una agenda para sacar adelante nuestro norte argentino”, dijo la legisladora sobre una reunión en la Casa de Salta con Sáenz y los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán.

Minutos antes, los mandatarios provinciales habían mantenido una reunión con el ministro del interior, Diego Santilli, donde el principal tema de conversación fue la reforma laboral.

El pedido de Sáenz por que la titular del PJ “de un paso al costado” le valió la respuesta de Milani, ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo: “Guapos de papel”. Milani consideró que Kirchner “conserva más del 30% de apoyo popular” y le pidió al mandatario provincial: “Sea más respetuoso y reconozca jerarquías”.

“Guapos de cuartel”, le contestó Sáenz a Milani en otro posteo. “Hace algunas décadas vivimos en democracia y, aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”. Por su parte, Milani volvió a responderle: “Gobernador, bájese del pony”.

Al intercambio entre Sáenz y el militar retirado se sumó Moises: “no nos asustan las sanciones absurdas”. La senadora nacional por Jujuy consideró que “están queriendo convertir al peronismo en policía del pensamiento” y que “cuando el PJ Nacional silencia al Interior, traiciona su propia historia”.

“El PJ se convirtió en una pyme familiar”, agregó Sáenz al posteo de la senadora. “Desde Buenos Aires eligen sus candidatos a dedo en todo el país. La condición: obediencia debida, amistad y lealtad a la reina del balcón”, volvió a referirse el gobernador de Salta a Cristina Kirchner.

La suspensión de Moises

Los interventores del PJ en Jujuy, el exministro Aníbal Fernández y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, resolvieron el jueves pasado la suspensión de la afiliación de la senadora Moises y de otros 345 afiliados, cuyo futuro estará sometido a un procedimiento disciplinario.

A Moises se la acusa de “grave inconducta partidaria” por haber promovido una boleta de una lista ajena al PJ. Además, se señaló que la senadora “constituyó una afrenta a los postulados doctrinarios” por haber dado su voto positivo para la sanción de diversos proyectos del oficialismo.

“Lo que pasó la semana pasada es un acto de cobardía total y un mamarracho jurídico, además de un error político”, declaró Moises hoy al pedirle la Junta Electoral del PJ que revise la resolución de los interventores. Además, cercanos a la senadora aseguraron a LA NACION que se realizaron presentaciones legales, solicitando la intervención judicial del PJ.

“Nuestros opositores internos no quieren competir en elecciones, tienen miedo de participar en una elección interna”, lanzó la senadora. Es que la medida que suspendió su afiliación también dispuso la baja de los comicios internos y convocó a una nueva votación para el próximo 24 de abril.

La decisión de la intervención partidaria podría tener un correlato en el Senado, donde Moisés forma parte de un interbloque con el kirchnerismo, liderado por José Mayans. Algunos sectores de Fuerza Patria advierten que su suspensión podría ser considerada como un “punto de inflexión” para la unidad del espacio.

Esta semana, Moisés se reunirá con sus pares del bloque Convicción Federal para definir los pasos a seguir. Entre las opciones, se evalúa una salida. Todo esto ocurre en un contexto marcado por el inicio de las sesiones extraordinarias, donde se debatirá el proyecto de reforma laboral en la Cámara alta.