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Martín Menem defendió al diputado del Tesla y negó haberle pedido que lo sacara del Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que “puede manejar el auto que quiera” y negó versiones de un supuesto malestar interno

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Martín Menem y Manuel Quintar
Martín Menem y Manuel QuintarInstagram

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó haberle pedido al legislador libertario Manuel Quintar que retirara del estacionamiento del Congreso el Tesla Cybertruck con el que se presentó el miércoles y defendió su derecho a “manejar el auto que quiera”.

Desmintió, de esa manera, versiones de que se había molestado con su compañero de bloque por el gesto ostentoso que captó la atención pública, a raíz del costo exorbitante del vehículo que trajo desde Estados Unidos. Y que, como se supo después, aún no tiene los papeles obligatorios para circular.

El Tesla del diputado Manuel Quintar es acarreado por una grúa
El Tesla del diputado Manuel Quintar es acarreado por una grúa

“Es absolutamente falsa la versión sobre un supuesto enojo mío para con Manuel Quintar, como así también que alguien le haya pedido que retire el Tesla del Congreso”, escribió Menem en redes sociales.

Y añadió: “Puede manejar el auto que quiera con la plata que ganó trabajando. Eso es libertad”.

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