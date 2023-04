Chaco: Eduardo Aguilar, el candidato a intendente de Resistencia, sortea una bicicleta para financiar su campaña

escuchar

Un candidato a intendente de la ciudad de Resistencia, Chaco, se hizo viral en las últimas horas a raíz del particular método que eligió para financiar su campaña electoral. A través de las redes sociales, Eduardo Aguilar comunició que sorteará su bicicleta fija en aras de costear la impresión de folletos para dar a conocer sus propuestas. “La otra forma es con guita negra del Estado”, aseguró y lanzó duras críticas contra el gobernador provincial, Jorge Capitanich.

“Bueno, damas y caballeros, hay que pagar algunos gastos de campaña. No se puede vivir del amor, diría Calamaro. Impresión de boletas, fiscales, combustible para recorridos, etc. Y por supuesto, no hay un mango”, comienza el posteo del el exsenador nacional y anuncia la venta de al menos 1000 rifas a $500, las cuales se utilizarán para realizar el sorteo de su bicicleta para spinning.

“Es sobre todo un aporte de quienes nos quieran ayudar. Política sin plata negra, como les prometí”, sostiene la publicación, en la que se dejan asentadas las formas de obtener los tickets y se aclara que si el dinero aportado supera el mínimo de rifas estipulado, el excedente será donado a un hospital.

A raíz de la rápida difusión de su propuesta, el también expresidente de la Cámara de Diputados de Chaco y exministro de Economía del gobernador provincial Jorge Capitanich entre 2007 y 2011 brindó esta mañana una entrevista en Radio Mitre, donde dio detalles acerca de la iniciativa y cruzó al mandatario chaqueño.

“Estoy rifando la bicicleta fija. Es así... La relación entre la política y el financiamiento de las campañas está totalmente desregulada en la Argentina. No hay control de ningún tipo y este es el origen de todos los males. El sentido para cualquier funcionario que quiera hacer carrera es: ‘Me siento en una caja y empiezo a afanar y a poner punteros, porque es la única forma que tengo de prosperar, porque tengo que armar mi estructura’. Entonces, si uno no quiere destruir el Estado, después se encuentra con que es imposible competir (...) Yo pasé por casi todos los cargos y nunca puse un puntero en el Estado. Entonces, cuando llega el momento de la campaña, imprimirte unos folletitos chiquitos cuesta $500.000″, desarrolló Aguilar.

Tras ello, vinculó las permanentes crisis económicas de la Argentina con el mal funcionamiento institucional de la política, su forma de financiamiento y la inexistencia de “reglas de juego básicas”. “Lo que estamos tratando de vender son mil números a $500 para juntar para unos folletos con nuestras propuestas. Si no llegamos a eso, les voy a devolver los $500 a cada uno de los que nos transfiera, porque quiere decir que a la gente no le interesa esta forma de financiamiento”, agregó sobre su campaña y advirtió: “Ahora, tienen que tener en claro que la otra forma de financiamiento es con guita negra del Estado. Así hace campaña todo el mundo en la Argentina. El 99% de la plata de la política sale del sobreprecio de las obras públicas, de las licitaciones, de las concesiones. Cristina Kirchner es una expresión máxima, pero no reduzcamos el problema”.

Eduardo Aguilar Facebook/@EduardoAguilar

A continuación, al candidato a intendente de Resistencia le consultaron sobre su vínculo con quien fuera su jefe político, el gobernador de Chaco. Entonces, explicó los motivos de su distanciamiento: “Uno es por la alianza de Capitanich con el intendente de Resistencia, que es un delincuente directamente y lo estamos denunciando por malversación de fondos. Hizo lo mismo que Cristóbal López acá: nunca pagó los impuestos patronales y con eso hizo campaña; lo segundo es que vengo siendo crítico del kirchnerismo hace mucho tiempo y Capitanich radicalizó su posición ahí. Yo fui uno de los 7 senadores que votó a favor del allanamiento de Cristina Kirchner, como lo haría con cualquiera, pero eso se toma como una traición en el kirchnerismo”.

En ese contexto, reflexionó: “Es un caso raro Capitanich. Es una persona distinta acá que en Buenos Aires. Pasa el paralelo 28 y se transforma en talibán del kirchnerismo. Acá la verdad es que es una persona tolerante, digamos, y no sé por qué en Buenos Aires está haciendo otro rol”.

Con relación a su candidatura, Aguilar aclaró que no lleva postulante a gobernador y que se presentará con una boleta corta por la intendencia, “porque en Chaco nadie se anima a enfrentar al intendente, que ya controla parte de la Justicia, del Tribunal de Cuentas, jueces, fiscales y todos los medios de comunicación”. “Para que tengan una idea, a mí me tocó pagar la pauta como ministro de Economía y soy amigo de muchos de los dueños de medios de Resistencia, que me dicen: ‘Mirá, no te podemos sacar [al aire], porque nos cortan la pauta del municipio y de la Cámara de Diputados’, que maneja la mujer del intendente de Resistencia. Entonces, estoy completamente silenciado”, ejemplificó.

Tras ello concluyó: “En las provincias pasa mucho esto: como la actividad privada es débil, quienes manejan cajas estatales no solo salen ellos [en los medios], sino que tienen la capacidad de que no salgan los adversarios. Entonces, se va armando un esquema feudal que no es indiferente para la nación, porque después estos tipos mandan a sus representantes al Parlamento nacional (...) La política argentina está llena de inútiles con caja y sin formación”.

LA NACION