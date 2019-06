Chiche Duhalde, en 10 a las 10 23:50

La exsenadora "Chiche" Duhalde estuvo en Destino y confesó en LN+ sus diez verdades. La mujer ratificó su apoyó a Roberto Lavagna y criticó duramente a Mauricio Macri a quien describió como una "decepción absoluta". Además, dio detalles de su familia y de su relación con Eduardo Duhalde y contó que en su casa no hay fotos políticas.

Según dijo, desde hace más de un año y medio trabaja en lo que Sergio Berensztein llamó "el cisne negro". "Hay un 35% del electorado que no quiere estos dos extremos. Hay que ver por dónde se inclinan. Cuando nadie apostaba por Roberto Lavagna , hubo que convencerlo para que sea candidato", explicó. De todos modos, disparó que "se equivocaron todos en Alternativa Federal".

La esposa de Eduardo Duhalde dijo que la Argentina necesita un referente "técnico y de equipos" como lo es Lavagna. Y opinó: "Creo en él porque tengo experiencia de su trabajo y de cómo nos sacó en 2002. Lo sé un hombre moderado, equilibrado y honesto. Es un hombre que se va del kirchnerismo cuando denuncia la carterización de la obra pública, se va o lo van. Es una cosa media confusa".

Chiche Duhalde, en LN+ Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Para ella, el país está inmerso en "una decadencia moral impresionante" en el que "todo vale". "Los políticos pueden ser inmorales pero, como sociedad, ¿por qué aceptamos todo eso?". Según opinó, en la Argentina "hay pocos políticos confiables" y otros que simplemente "quieren ocupar cargos". Así, criticó a Sergio Massa por "rebajarse a ir por una diputación".

Según opinó, "la gente está enojada y no cree en los políticos y eso es peligroso". Si bien destacó que en las elecciones no se juega la democracia, "va a ser un cruce judicial bochornoso, sean unos u otros los que ganen". Sumado a esto, sostuvo que si gana alguno de los dos extremos, la situación empeorará porque, entre otras cosas, hay que pagar la deuda y "no somos creíbles en el mundo".

"Quiero votar a consciencia no quiero que me lleven a la opción de tener que elegir esto o esto. Yo voté a Macri en 2015 y voté 'en contra de' y eso no quiero volver a hacerlo. Y Macri fue una decepción absoluta, porque los errores cometidos son muy graves", sentenció. Además, al opinar que ve "mal" a la provincia de Buenos Aires, señaló que "cuando la sábana es corta, hay que garantizar lo esencial" y determinar qué es depende de la sensibilidad.

Chiche Duhalde, en LN+ Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

En lo personal, explicó que habla poco de política con su marido. "Fue un acuerdo tácito: en casa, no", lanzó. "Si vos entrás a mi casa no vas a ver una sola foto ni de Eduardo ni mía en campos políticos, ni de ningún dirigente político. No las tenemos y no las tuvimos nunca", contó. Y agregó: "Yo tengo esa facilidad de bajar la persiana. Llega a mi casa y, de verdad, hasta el otro día no pienso en términos políticos".

Por el contrario, Eduardo Duhalde "es un hombre de pensamiento político 24 horas al día". Consideró: "Tal vez tenga que ver con las características femeninas. Tenemos como una cantidad de roles que cumplimos y todos los hacemos bastante bien. En cambio, el hombre fue formado para tener un objetivo e ir detrás de ese objetivo".

Finalmente, al ser consultada por el debate por el aborto destacó la ley uruguaya, y dijo que para ella ambos colectivos defienden la vida. Y se explayó: "Unos defienden la de la mujer y los otros defienden la vida de la mujer y el chiquito por nacer pero, para mí, no debería existir ningún colectivo sino que debería existir uno mucho más grande que exigiera al Estado prevención porque ninguna mujer quisiera pasar por una situación de tener que abortar pero la lleva una sociedad, un Estado y una familia que no se ha ocupado de ayudar".

Chiche Duhalde, en LN+ Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

