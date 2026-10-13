Chiqui Tapia se reconcilió hace poco con el clan Moyano con una inédita foto de unidad

Ni siquiera en su cumpleaños Hugo Moyano logra reunir a la familia completa. El 28 de agosto último, con la excusa de celebrar el 17° aniversario del Club Deportivo Camioneros, el jefe sindical reunió a cinco de sus seis hijos y a buena parte de sus nietos. No fue un encuentro más: simbolizó la reconciliación del clan camionero con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exyerno del histórico líder, quien había tomado distancia de la familia tras su separación de Paola y por algunos entredichos con Pablo, el número dos del gremio y el gestor deportivo del club.

La foto de unidad, sin embargo, no fue completa. No estuvieron Facundo Moyano, que en ese momento estaba de viaje en Mar del Plata mientras avanza la causa judicial por presunta violencia de género contra su novia, ni Liliana Zulet, la esposa de Moyano que no se habla con Pablo, su principal detractor en lo relativo al manejo de los negocios del sindicato a través de un holding de empresas propias.

La foto del clan unido no pasa inadvertida cuando la Justicia intenta reconstruir el patrimonio de Tapia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hubo 37 transferencias por 1.494.678 pesos desde el Sindicato de Camioneros a la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia, según los detalles que presentó el fiscal Gerardo Pollicita.

Un hombre determinante en la vida de Tapia es Hugo Moyano. Era delegado gremial de la rama de recolección de basura del Sindicato de Camioneros cuando conoció a Paola Moyano, una de las hijas del jefe sindical, con la que tuvo dos hijos y recorrió el mundo. Una vez que forjó su pareja, se incorporó al clan y escaló hasta secretario de Organización del gremio.

Fue así como recaló de la mano de Moyano y Diego Santilli, actual jefe de Gabinete de Javier Milei, en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana del Estado (Ceamse), el basural controlado más grande de Buenos Aires.

Inicialmente, Tapia ocupó la vicepresidencia de esa entidad, designado por la gestión macrista de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es presidente, impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, su actual sostén político. Por su rol en la Ceamse, tiene vínculo de manera directa con 45 intendentes, en su mayoría peronistas.

Los sindicalistas Juan Pablo Brey, Cristian Jerónimo, Pablo Moyano y Chiqui Tapia, en la cena aniversario por los 17 años del Club Camioneros gentileza

Mucho tiene que ver el fútbol en la reconciliación de Tapia con los Moyano. El presidente de la AFA ya había participado de un acto por la inauguración del estadio Hugo Moyano, en Esteban Echeverría. Pero también ayudó la amistad que une a los hijos de Chiqui con los de Pablo, los nietos de Hugo. De hecho, los hijos y nietos del jefe camionero fueron habitués de los últimos mundiales de fútbol, con ubicaciones preferenciales.

Paola Moyano, la exesposa de Chiqui Tapia, está al margen de los manejos del gremio. A diferencia de sus hermanos, no ocupa ningún cargo, como tampoco estaría designada a sueldo en ninguna de las empresas que orbitan alrededor de Camioneros.