COMODORO RIVADAVIA - El exdiputado nacional y secretario general del gremio de los Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, eligió un territorio conocido para hacer su descargo en torno a la investigación judicial que lo involucra en el robo de 30 dosis de la Sputnik V: aseguró en la radio del sindicato que "no nos robamos las vacunas" y responsabilizó, con nombre y apellido, a una enfermera del Hospital Regional por el faltante.

La semana pasada, los fiscales que investigan el faltante apuntaron contra el gremio en la cadena de irregularidades. Confirmaron que en los allanamientos se encontraron los mails -borrados pero recuperados por los peritos- en los que figura un listado de referentes del sindicato que recibieron la primera dosis el pasado 29 y que esperaban cumplir con la segunda dosis el viernes pasado.

En Chubut la única prioridad eran los agentes de salud y, según confirmó el propio ministro de Salud, Fabián Puratich, no existía ningún acuerdo con gremios o mutuales.

Taboada usó el micrófono de su propia radio, ubicada en el 104.7 del dial, para justificar que quien les ofreció la posibilidad de vacunar a trabajadores del gremio fue una empleada del Hospital.

"A nosotros nos da bronca porque es un tema muy sensible para la sociedad. Para aquellos que están encerrados, para los abuelos, para los que perdieron un familiar. No quieran echar en camioneros culpas que no corresponden. Si cometimos alguna irregularidad, que la justicia nos condene y nos procese, pero primero que nos escuchen la versión nuestra", afirmó el sindicalista, un aliado de Hugo Moyano en la Patagonia.

El faltante de las 30 dosis de la vacuna se conoció el lunes pasado y disparó una investigación que derivó en el allanamiento del gremio y la obra social de los Camioneros.

"Nosotros siempre estuvimos muy preocupados por la exposición del personal de la obra social que es la primera línea de combate que atienden a nuestros afiliados con diferentes patologías. Veníamos haciendo consultas para ver si podíamos estar en un listado para vacunar a nuestro personal de la obra social de Camioneros de Chubut. Ese fue nuestro objetivo de tratar de meterlos en algún listado", planteó el sindicalista, mientras que puertas afuera de la radio una movilización de camioneros le brindaba su apoyo.

Dijo Taboada que, en este marco, "nos aparece la enfermera del Hospital" como funcionaria y ofrece la vacuna por una supuesta disponibilidad. Sostuvo que a esta persona "ya la conocíamos porque nos había vacunado contra la gripe".

Según sostuvo, "no hay ninguna posibilidad de que nosotros sospecharamos de una situación irregular. No estamos hablando de que vacunamos a la suegra, a la comisión directiva o a un grupo de amigos". La gestión se hizo para el personal de la obra social, 15 empleados y 5 dirigentes relacionados a la obra social".

El personal de salud, complicado

Mientras continúa la investigación judicial, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, dijo que "cuando nadie pensaba que así sería, el delito fue descubierto gracias a un trabajo profundo y profuso de la Brigada de Investigaciones y de la Fiscalía", dijo

Confirmó que ya está identificado el personal del Hospital que hurtó las vacunas: "Es personal de Salud y hasta ahora solo una persona, pero hay responsabilidades en la custodia, no solo de quien las agarró y se las llevó", dijo en referencia a las autoridades del Area Programática Sur.

El hospital de Comodoro Rivadavia de donde se robaron 30 dosis de Sputnik V

Añadió que "el delito es el hurto mismo de la vacuna y quien investiga debe establecer la responsabilidad del sindicato (de Camioneros). Por ahí es moral y no penal. El responsable es el que sustrajo dosis que estaban direccionadas para determinadas personas".

Con respecto a la demora que hubo en realizar la denuncia desde el Hospital Regional, Massoni apuntó: "supongo que Fiscalía investiga por qué se tardó tanto en hacer la denuncia. A mí no me satisface eso de la investigación interna. Estábamos en presencia de un delito que no es menor. Son 30 vacunas que salvan vidas".

