El Gobierno evalúa nuevas cancelaciones de vuelos a distintos países y busca evitar un cierre general de fronteras

Maia Jastreblansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 12:12

Tres ministerios monitorean la situación epidemiológica del mapa mundial para evaluar posibles bloqueos al tráfico internacional con determinados países. "El cierre total de fronteras hoy es la última opción. Por ahora estudiamos la situación país por país", dijo a LA NACION un portavoz de uno de las carteras que está involucrada en la decisión. Es decir: la idea del Gobierno es intentar evitar el aislamiento total y, por ahora, analizar si la prohibición de los vuelos que se fijó para Gran Bretaña debe extenderse a otros destinos.

No hay, sin embargo, nada definido. Los ministerios de Interior, Salud y Transporte son los encargados de hacer este análisis. No participa del "comité" la Cancillería, a cargo de Felipe Solá. Según con quién se hable, algunos colaboradores atribuían esa decisión a que no está todavía sobre la mesa el cierre total al mundo, que fue lo que en marzo obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a ocuparse de la repatriación de los argentinos, dado que el trabajo de esa cartera es "fronteras afuera". Otros agregaban que pesa sobre Solá todavía el enfriamiento de la relación con el Presidente.

Según las fuentes oficiales, el principal foco del Gobierno está puesto en aquellos países que confirmaron la presencia de la nueva cepa del coronavirus, que azotó a Gran Bretaña y que se reveló como más contagiosa. Ubican en esa lista (siempre provisoria) a Italia, Dinamarca, Holanda y Australia. "Lo que se hizo con Inglaterra se podría ampliar a otros países", dijo un portavoz oficial.

El Gobierno canceló los vuelos con el Reino Unido y analiza hacer lo mismo con otros países Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Por otra parte, los funcionarios siguen con atención las medidas sanitarias de los países vecinos. En las últimas horas sobrevoló la idea de suspender el intercambio turístico con Brasil, que atraviesa un fuerte rebrote de casos de coronavirus. Uruguay, en tanto, se puso al frente de las medidas más restrictivas, ante el temor que provocó un repunte de la curva de contagios. A través de una ley especial, resolvió el cierre total de sus fronteras durante tres semanas.

En el oficialismo no hay una postura uniforme sobre la actitud a tomar frente a la aparición de la nueva cepa y frente al ascenso de casos que se registró en los últimos días en la Argentina. Axel Kicillof, que está de frente a la temporada de verano en la costa atlántica, es partidario de un cierre más enérgico. "Habría que extender lo que se hizo con Gran Bretaña a toda Europa", señalaron cerca del gobernador bonaerense. Habrá que ver cuánto talla su postura en la decisión final.

El Presidente viajó hoy a Concordia, Entre Ríos, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. Se espera que los funcionarios asistan a la Casa Rosada recién por la tarde. En principio, Fernández no tiene agendadas reuniones por este tema, pero el trabajo de los ministerios es minuto a minuto.

Conforme a los criterios de Más información