Claudio Tapia contrataca: la AFA denunció al titular de la IGJ por “abuso de autoridad”

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), denunció hoy al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, por abuso de autoridad y violación en los deberes de funcionario público, según confirmaron distintas fuentes a LA NACION.

La presentación fue sorteada y recayó en el Juzgado Federal número 11 que subroga el juez Sebastián Casanello y será delegada en la fiscalía de Claudio Stornelli.

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Fabián Tapia, presentó una denuncia penal federal contra el Inspector General de Justicia Daniel Roque Vítolo, por la comisión de graves delitos en el ejercicio de la función pública: violación de secretos y abuso de autoridad, en perjuicio de la institución y del propio orden jurídico republicano”, confirmó luego en redes sociales el abogado de la entidad, Gregorio Dalbón.

La denuncia se enmarca en el conflicto entre la asociación de futbol y el gobierno de Javier Milei, y se produce luego de que la IGJ, que lidera Vítolo, convocara para pedirle explicaciones a los contadores de la AFA que certificaron los balances de los ejercicios que el ente regulador tiene bajo la lupa.

Daniel Roque Vítolo es titular de la IGJ Ricardo Pristupluk - LA NACION

Por estas horas, la IGJ tiene bajo estudio las respuestas de los contadores y no descarta la posibilidad de colocar un veedor oficial dentro de la asociación de Tapia, según fuentes del organismo de control.

Además, el Gobierno dejó trascender que podría haber una nueva denuncia de la ARCA contra la cúpula de la AFA. Se sumaría a la ya realizada por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por 7.500 millones de pesos, en la que el Gobierno se constituyó como querellante. Ese el único expediente en el que Tapia está imputado.

Javier Milei se cruzó en Davos con Gianni Infantino

Hoy, en Davos, Javier Milei y su hermana, Karina, se tomaron una foto con el número uno de la FIFA, Giani Infantino. La instantánea, que refleja buena sintonía entre ambos, no es menor: uno de los temas que sobrevoló al enfrentamiento del Gobierno con la AFA era la posibilidad de que, en la previa al Mundial de fútbol este año, existiera algún tipo de sanción contra la selección argentina por parte de la FIFA, que promueve la autonomía de todas las asociaciones de futbol que la integran.

En diálogo con los medios, Vítolo negó esa posibilidad. "Es un disparate”, sostuvo. “Ya hay antecedentes en Brasil, donde intervinieron toda la corporación brasilera de futbol y la FIFA no hizo nada”.

El enfrentamiento de la AFA con la IGJ era, hasta ahora, solo administrativo. Otro de los ejes del conflicto era el traslado de la sede oficial de la AFA al municipio de Pilar. Primero, Vítolo afirmó que la IGJ no aprobó esa mudanza, pero luego sostuvo que el organismo no se opondría al cambio de domicilio.

En el municipio de Pilar está la quinta que investiga la Justicia con la creciente sospecha de que no pertenece a sus dueños formales, un monotributista y su madre jubilada, sino a las autoridades de la AFA. Las pruebas recolectadas hasta aquí apuntan, en especial, contra el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Hoy, según reconstruyó LA NACION, en una reunión celebrada en las oficinas de la calle Viamonte con dirigentes de todas las categorías del futbol profesional, Tapia defendió a su alfil: “No voy a entregar al tesorero”, advirtió.

Además de la denuncia de ARCA por la presunta retención millonaria de haberes y la causa que investiga quién es el verdadero dueño de la quinta, existe una causa judicial en Estados Unidos vinculada a la relación comercial de la AFA con TourProdEnter LLC, la firma del exdiputado bonaerense, Javier Faroni, y un tercer expediente local, en el que se revisa la actividad de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, muy ligada a la AFA y al mundo del futbol en general.

Hace una semana, al ser consultado por LA NACION en Mar del Plata, donde se encontraba descansando, Tapia relativizó el complejo frente judicial que toca desde distintos ángulos a la entidad que preside. “No estoy imputado”, dijo, pese a que sí está siendo investigado en una de las causas, y distinguió: “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”.