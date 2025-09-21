Claudio Vidal acusó a Cristina y Máximo Kirchner de dar un “golpe judicial” en Santa Cruz

EL CALAFATE.- El gobernador Claudio Vidal denunció un “golpe judicial” en Santa Cruz y apuntó a Cristina y Máximo Kirchner. Lo hizo a través de sus redes sociales después que se conociera la medida del juez Marcelo Bersanelli −exabogado de la expresidenta− que suspendió la reforma de la ley 3949 impulsada por Vidal, que amplió de cinco a nueve los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

“Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz”, afirmó Vidal.

Bersanelli, juez de primera instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de Río Gallegos, hizo lugar al amparo presentado por la Asociación de Empleados Judiciales de Santa Cruz “3 de Julio”, y ordenó a la Cámara de Diputados que se abstenga de dar tratamiento a las ternas que fueron elevadas por el Poder Ejecutivo para la designación de los nuevos vocales del máximo tribunal provincial.

La ampliación de la corte provincial, con la negativa del kirchnerismo fue aprobada en la Legislatura hace menos de un mes. Desde el vidalismo argumentaron que la decisión se impulsó para equilibrar una justicia cuyo máximo órgano responde al poder político que gobernó la provincia durante 32 años. La decisión impactó en la cúpula del poder judicial santacruceño, cuyos miembros han sido todos designados durante las sucesivas gestiones kirchneristas.

“La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de Gobierno”, sostuvo Vidal al conocerse el fallo de Bersanelli. El gremio judicial pidió a través de un amparo la declaración de inconstitucional de la ley 3949 por considerarla “irrazonable e incompatible con el sistema republicano” y que su constitucionalidad se encuentra comprometida.

“¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?”, se preguntó Vidal sobre la medida de Bersanelli, quien ordenó suspender el tratamiento de los pliegos de los jueces por un término de diez (10) días o hasta que se dicte una resolución respecto de la medida cautelar principal peticionada, lo que ocurra primero.

“Como es de público y notorio conocimiento, ya se han elevado para su consideración por el Poder Legislativo las ternas para la designación de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia resultando inminente su tratamiento, se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de la medida interina señalada”, sostiene Bersanelli.

Entre las cuatro ternas enviadas por Vidal a la Cámara de Diputados se encuentra la que integra el exgobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo, quien renunció a la Cámara de Diputados la semana pasada, lugar al que llegó en reemplazo de Vidal, quien no completó el mandato para asumir en la gobernación de Santa Cruz. Entre los doce candidatos también se encuentra el actual fiscal de Estado, Ramiro Castillo, y el juez de Caleta Olivia, Gabriel Contreras.

Bersanelli, acompañó como abogado en varias diligencias ante la justicia federal de Río Gallegos a Cristina Kirchner y estuvo casado con una hermana de la exesposa de Máximo Kirchner, Rocío García, actual diputada provincial y una de las voces camporistas en la legislatura que argumentó contra la reforma judicial.

El juez, que firmó el viernes la medida, tiene desde hace tres años el pliego aprobado por el Senado para integrar la Cámara de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, que será el tribunal de alzada de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tarea que actualmente lleva a cabo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tribunal más independiente del poder kirchnerista. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones nunca se constituyó y Bersanelli sigue ejerciendo como juez de primera instancia en Río Gallegos.

Entre los cinco actuales miembros del TSJ, el actual Gobierno cuestiona con especial ahínco a Fernando Basanta, exministro de Gobierno de Alicia Kirchner, a quien se cuestiona haber sido nombrado, sin contar con la antigüedad que exige la ley en el ejercicio de la abogacía. Basanta fue integrante de La Cámpora en la provincia y cercano al hijo de la expresidenta.-