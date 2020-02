Julio Cobos: "Subir las retenciones sería un error"

El senador Julio Cobos, recordado por su voto "no positivo" a las retenciones en 2008, criticó hoy la idea de aumentarlas que analiza el Gobierno Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El senador nacional Julio Cobos (Cambiemos) dijo hoy a LA NACION que "subir las retenciones sería un error", en referencia a la noticia de que el Gobierno evalúa aumentar en estos días tres puntos las retenciones a la soja.

En 2008, Cobos era vicepresidente y protagonizó una sesión histórica en el Senado, cuando tuvo que definir una votación empatada. La iniciativa del gobierno que él integraba (era el vicepresidente de Cristina Kirchner) proponía un sistema móvil para las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, y maíz. En contra de las expectativas de su espacio, su voto fue "no positivo".

Hoy, 11 años después, afirmó: "Si se quiere arrancar la economía, el camino no es una mayor carga impositiva sino todo lo contrario. Hoy la economía está parada, no hace falta ponerla de pie, debe empezar a caminar".

Y agregó: "Las tasas de interés tiene que seguir bajando, porque altas tasas incrementan los costos financieros que lamentablemente se trasladan a precios y así se pierde competitividad. Subir las retenciones sería un error".

En el mismo sentido, el senador Alfredo De Angeli (Pro) dijo a LA NACION que "el sector agropecuario no resiste más impuestos". En 2008, De Angeli fue uno de los referentes de la lucha contra las retenciones que impulsó el kirchnerismo.

"No pueden seguir aumentando la carga tributaria sobre el sector. Todos los insumos están en dólares y eso hace que no sea rentable", dijo hoy De Angeli. Sostuvo que sin dudas la Mesa de Enlace está dialogando con el Gobierno, y afirmó: "No creo que la Mesa de Enlace soporte algo así".

En defensa de la gestión del expresidente Mauricio Macri, De Angeli dijo: "Macri las pidió [las retenciones] por una cuestión circunstancial, pero con el compromiso de que en diciembre de 2020 se eliminaban".

Críticas de diputados opositores

En la Cámara de Diputados también cuestionaron la idea de aumentar las retenciones. Referentes de Juntos por el Cambio consideraron que era un "error del Gobierno" y un "ataque" al sector agropecuario. Señalaron que si lo que se busca es reactivar la economía, primero debería reducirse el gasto. Y anunciaron que apoyarán las movilizaciones que realicen los productores del sector.

El diputado Pablo Torello (Pro- Buenos Aires) dijo a LA NACION: "Es un gobierno que descapitaliza al campo y nunca reduce el gasto. Me parece un disparate venir a confrontar con un sector que no está en un buen momento. Esta medida saca de la de la cancha al 80% de los productores".

Torello, que fue secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados durante su mandato anterior, dijo que el Gobierno "usa políticamente a los sectores que no lo votaron". Y agregó: "Tienen que entender que hay que bajar el gasto improductivo. Tienen que bajarlo y no hacer que el agro pierda competitividad".

En esa misma línea, Federico Angenili, diputado y vicepresidente de Juntos por el Cambio, dijo a LA NACION: "Son medidas contra los que trabajan. Todo el esfuerzo lo hace la clase media y el Gobierno no realiza una reducción del gasto público". El diputado por Santa Fe dijo que está en contacto con sectores autoconvocados que se sienten defraudados y que planean movilizarse. "El Gobierno faltó al compromiso que tomó con la Mesa de Enlace de que iba a haber diálogo, un ida y vuelta. Fue una mentira más del Gobierno que no quiere al campo", dijo.