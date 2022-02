Cocaína adulterada: Axel Kicillof encabezó una reunión de emergencia y no descarta volver de Rusia

“Lo que tenemos que lograr es que todo el mundo esté alertado de que circula cocaína envenenada para que no se consuma”, con esa frase resumieron ante LA NACION funcionarios bonaerenses la principal preocupación que hoy tienen en la administración de Axel Kicillof luego de que, al menos 17 personas murieran y más de 50 quedaran internadas tras haber consumido esa sustancia adulterada.

Según detallaron a este medio, se armó un Comité Operativo de Emergencia (COE) que se reunió por una hora esta tarde noche y que fue presidido por el mandatario bonaerense en forma virtual, ya que se encuentra en Rusia como parte de la comitiva que acompañó a Alberto Fernández en su gira que también pasará por China y Barbados.

Sobre los próximos pasos a seguir, dijeron: “Van a seguir los operativos durante la noche en las zonas para seguir desarmando la cadena que generó estas dosis envenenadas. Está Sergio [Berni] y Julio [Alak] trabajando para que la Justicia libere las órdenes de allanamiento”.

Por otra parte, explicaron que “el operativo de salud está también en funcionamiento. Con la red de coordinación de guardias y el sistema de derivación. No va a haber circulación de ambulancias por las calles. Estarán apostados todos en puntos estratégicos para socorrer en la emergencia”.

De la reunión del COE participaron, además de Kicillof, Berni y Alak, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el jefe de asesores de la gobernación, Carlos Bianco y el viceministro de Gabinete, Juan Pablo de Jesús. Además, “se puso en alerta a todo el equipo de la provincia y Axel está on line con Verónica”, aseguraron.

Ante la consulta de si Kicillof podría interrumpir su participación de la gira presidencial y regresar antes, respondieron: “Todo está en carpeta. Tené en cuanta que llegó hace pocas horas. Pero sí, es una opción y se están buscando alternativas de vuelo por si se decide. No obstante él está on line”.

Ya son 17 los muertos

Según el último reporte oficial 17 personas murieron y 56 permanecían hoy internadas en hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín, según fuentes del Gobierno bonaerense, mientras que el fiscal general que interviene en la causa dijo que se sospecha de un hecho intencional.

Además, hay otras 56 personas internadas, 26 de ellas en terapia intensiva y seis con asistencia respiratoria mecánica, al tiempo que se reportaron fallecidos en vía pública y en domicilios, cuya cantidad no pudo establecerse, añadieron los voceros oficiales.

Debido a la masiva intoxicación, el Ministerio de Salud bonaerense emitió un “alerta epidemiologica” por “probable intoxicación con opiáceos” ante “la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que “puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas” ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que “la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó que al tomarse conocimiento de los primeros casos y obtenerse por testigos datos de cuál sería el lugar donde se vendió la sustancia envenenada, se desplegaron allanamientos en un asentamiento conocido como “Puerta 8″, del partido de Tres de Febrero, donde fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

En la causa interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, a cargo de Germán Martínez, quien deberá ahora determinar si ese asentamiento fue el origen de la droga y si los detenidos tuvieron responsabilidad en su comercialización.