Sergio Bergman, en el acto por Nisman: "Su lucha no perecerá"

La tumba del fiscal Nisman esta mañana Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020 • 10:37

Se realizó la ceremonia de recordación a cinco años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman en el cementerio judío de La Tablada. El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) Jorge knoblovits y el rabino Sergio Bergman estuvieron a cargo de la ceremonia, a la que asistieron la madre del fiscal, Sara Garfunkel, su hermana Sandra, dirigentes comunitarios y referentes de la oposición como el diputado Waldo Wollf y el exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.

El acto fue convocado por la dirigencia comunitaria de la comunidad judía, que ayer prefirió no adherir a la manifestación que se desarrolló en la plaza Vaticano, por considerar que se trataba de un "acto partidario".

A diferencia del acto de ayer en el que se leyó un documento titulado: "No fue suicidio, fue magnicidio", en el cementerio hubo un solo discurso, el de Jorge Knoblovits. Sergio Bergman ofició "en su rol de rabino".

" El amor superará a la muerte y su lucha no perecerá", indicó Bergman y exigió: "Pedimos por la justicia que no tenemos, su camino no claudicó".

En tanto, Knoblovits de la Daia, dijo: " Alberto [Nisman] investigó la causa más importante y más contaminada" y agregó apuntando al kirchnerismo: "Con el pacto con Irán, se quitaron las certezas que Alberto le había podido otorgar a la causa Amia". Sobre las causas del fallecimiento del fiscal, el presidente de la Daia afirmó: "Tenemos la certeza de que Alberto fue asesinado" .

Informe: Jaime Rosemberg.