Todavía no había terminado el domingo de las elecciones generales presidenciales y algunos dirigentes políticos de los espacios que quedaron fuera del ballottage anticiparon cuáles son sus preferencias en mente -o fuera de toda discusión- para elegir entre Sergio Massa y Javier Milei el 19 de noviembre.

El gesto que más rápidamente generó repercusión en las redes, y que fue celebrado tanto en el peronismo como en el massismo, lo aportó el exdiputado nacional de la UCR y exintendente porteño Facundo Suárez Lastra. “No cuenten conmigo para votar a Milei. Como dijo Hipólito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal progresista y socialdemócrata”, escribió en la red social X. Es el mensaje que buscan en el entorno de Massa, quien desde el escenario del búnker de Unión por la Patria aludió directamente al apoyo de los radicales para noviembre.

En el massismo celebraron también otro gesto, en este caso peronista, pero con el condimento de llegar desde las filas del “cordobesismo” que encabeza Juan Schiaretti, quien en las elecciones de ese domingo duplicó la faena de las PASO y arañó los siete puntos. Un caudal enorme para las ambiciones de Massa y Milei.

“Felicito al gobernador @JSchiaretti por la excelente elección hoy en defensa del interior productivo. Saludo también a @SergioMassa , primero en estas elecciones generales. Valoro su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta #Argentina agrietada ”, escribió en X Natalia de la Sota, diputada nacional e hija del fallecido mandatario cordobés José Manuel de la Sota.

La diputada ya había compartido varios gestos con Massa antes de las PASO y su padre, de hecho, fue partenaire del tigrense en las PASO presidenciales de 2015. Schiaretti, además, dejó en claro este domingo que los votantes de Hacemos Unidos tiene libertad de acción en el ballottage. Pero en el massismo alcanza y sobra para sumar otra alegría.

No sucede lo mismo con las declaraciones que apuró Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y rival de Myriam Bregman en las PASO del FIT. “La unidad nacional que promueve Massa es con la derecha. Que no cuente con nosotros”, escribió el legislador porteño en sus redes sociales. “Las posiciones reaccionarias de Milei no nos deben llamar a engaño sobre lo significa Massa. Massa es el ministro del ajuste contra el pueblo , del aumento de la pobreza por arriba del 40%, y del ajuste a los jubilados”, agregó.

La cuenta regresiva para el 19 de noviembre ya comenzó y, en solo cuestión de minutos, dirigentes de la UCR, el peronismo y la izquierda ya comenzaron a adelantar posiciones en el tablero de las alianzas.

