Comenzó la veda de actos de gestión: Massa encara la etapa de campaña pura sin “plan platita” y encorsetado por el FMI

Este miércoles comenzó a regir la prohibición de actos públicos “susceptibles de promover la captación del sufragio” y Sergio Massa, hasta las PASO, ya no podrá hacer uso de los cortes de cinta, las inauguraciones o los grandes anuncios de planes y proyectos de gestión. Comienza para Unión por la Patria otra fase, de proselitismo puro, frente a un escenario muy adverso: los focus group que leen por estos días en el oficialismo dan cuenta del enojo del electorado con el Gobierno y del desencanto en el votante peronista. Además, el ministro de Economía está muy condicionado por el FMI para activar un “plan platita” que mejore la percepción de la gestión.

La agenda de Massa cambió drásticamente entre el martes y el miércoles. Si hasta acá venía en un raid de tres o cuatro inauguraciones diarias (pasos bajo a nivel, presentación de patrulleros, entrega de viviendas), con el inicio de la veda de los actos de gestión el ministro de Economía estrenó una dinámica más vinculada a las reuniones sectoriales, como el encuentro de hoy con la CGT. Se espera, además, que el líder del Frente Renovador viaje por las provincias “invitado” por distintas empresas y pymes. Una puesta en escena muy vinculada al eslogan de campaña “la patria sos vos y vamos a defenderla” , en donde el eje discursivo pretende poner en primer plano a los trabajadores y exhibir al candidato presidencial “como un trabajador más”, una idea que sigue el manual del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí.

Este miércoles, de hecho, ante los popes gremiales, Massa lanzó: “Quiero que el 20 de diciembre puedan mirar a la Casa Rosada y sentir que tienen al presidente de los trabajadores”. Por ahora, no hay en carpeta medidas del Gobierno que acompañen esos mensajes con alivio a los bolsillos.

Negociaciones con el FMI y apatía

Es que las actividades de campaña del candidato presidencial se mixturan con las reuniones virtuales que Massa mantiene con Washington para destrabar la quinta revisión con el FMI, su otra gran ocupación. Tras la misión que emprendió el lunes la delegación del Ministerio de Economía para mantener reuniones técnicas cara a cara con el staff del Fondo, se especula con un viaje relámpago de Massa para ponerle la última firma al nuevo acuerdo. Se barajó la posibilidad de que viajara este jueves o viernes, pero hasta esta tarde no había ninguna confirmación. El acuerdo con el FMI se viene estirando desde hace tres meses y ya se anunció como inminente más de una vez. Ayer, Massa dijo que este viernes daría “información del estado de la situación”.

El candidato a presidente por UP Sérgio Massa junto a su compañero de fórmula Agustín Rossi se reunieron con la CGT. Santiago Filipuzzi

Massa necesita cerrar el acuerdo para sostener a la economía sin sobresaltos durante el proceso electoral y para destrabar los desembolsos que le permitan continuar pagando los vencimientos con el organismo. Pero además, necesita saber en qué punto está parado para encarar la economía doméstica durante los meses de la campaña, a sabiendas de que sin anuncios que generen una mejora de los ingresos será muy difícil que el peronismo pueda revalidarse en las urnas.

Respecto a la campaña, en los últimos días se había especulado con la posibilidad de hacer un gran acto proselitista en La Plata, el domingo, con las figuras más importantes de la boleta de Unión por la Patria. Hasta ahora no se confirmó, con la negociación con el Fondo como prioridad número uno. Hasta acá no hubo ningún evento masivo ni se hizo un lanzamiento ante la militancia con los protagonistas de la oferta electoral, como suele hacer el peronismo. Cristina le puso el cuerpo en actos de gestión bien seleccionados (el gasoducto y el lanzamiento del simulador de Aerolíneas Argentinas) pero no se mostraron juntos en un escenario todos los candidatos en “letra grande” de la boleta: Massa, Axel Kicillof, Eduardo “Wado” de Pedro y Máximo Kirchner.

Más allá de los actos proselitistas, la mayor preocupación en Unión por la Patria pasa por el nivel de participación del electorado, que todos prevén bajo para las PASO. La apatía y la decepción con la gestión de gobierno, creen en el búnker oficialista, hará que muchos votantes peronistas prefieran quedarse en su casa ese domingo . “En Santa Fe hubo 35% de abstención, 9% de voto en blanco y 4% de voto nulo. Casi la mitad de la gente no votó a nadie”, advirtió uno de los asesores de la campaña.

Más cerca de la elección, aseguran en el comando de campaña oficialista, se movilizará el aparato de militantes que responden a los intendentes, a La Cámpora y a los movimientos sociales para hacer un “puerta a puerta” incitando el voto, sobre todo en el conurbano profundo. “Hay compañeros decepcionados porque nos faltó determinación en algunos temas”, reconoció Massa en la CGT.

El nuevo búnker de Unión por la Patria en el microcentro

Los intendentes del conurbano están cada vez más preocupados porque no ven que crezca sensiblemente la intención de voto de Unión por la Patria, pese a que el peronismo está unido detrás de un candidato presuntamente competitivo. Hoy, la suerte de los jefes comunales está atada a la de Kicillof y Massa, en un momento en donde todos los sondeos los dan con mayor intención de voto que el paño nacional de la boleta.

En Unión por la Patria aspiran a retener en las PASO alrededor de 30 puntos -que es la expectativa mínima que siempre tuvo el peronismo- y posicionar a Massa como el candidato más votado del menú de presidenciables. Solo así podrían pararse con alguna expectativa en los comicios generales, si además logran mantener con vitalidad a Javier Milei para mantener un escenario de “tres tercios” e intentar colarse en un ballottage. Si las expectativas de las PASO no se cumplen y continúa el encorsetamiento económico, el camino será mucho más sinuoso.