Javier Milei asumió hoy, domingo 10 de diciembre, como presidente de la nación argentina. En la tradicional ceremonia, el mandatario saliente, Alberto Fernández, le dio los atributos de mandatos, que consisten en la banda y el bastón presidencial, pieza de mando que luce un diseño especial para el líder de La Libertad Avanza.

Juan Carlos Pallarols, el orfebre encargado de hacer los bastones presidenciales desde 1983, le mostró a Eduardo Feinmann en exclusiva el bastón que se le dio a Milei antes del día de su asunción en LA NACION +.

El diseño de los bastones presidenciales está compuesto por la empuñadura y el regatón, confeccionados en plata 925 y madera de urunday, nativa de Argentina. El urunday es una madera de trabajo, no decorativa, que tiene varias virtudes como su resistencia, ya que no se corrompe frente al agua, el frío o el sol, y una vez pulida no hace falta lustrar porque quede brillante y no necesita ser barnizada.

El diseño del bastón incluye en su empuñadura 24 flores de cargo, una por cada provincia argentina y, como homenaje a las Islas del Atlántico Sur, tres pimpollos, acompañados por el escudo nacional en el medio.

Según reveló Pallarols a la Agencia Télam, la confección del bastón comenzó hace un año y “con la ayuda de un amigo que trabaja con una moto lleva la empuñadura con un martillo y un cuaderno para que la gente pueda participar de su armado por todo el país”. De esta manera, el orfebre estimó que más de 550 escuelas y 300 ciudades formaron parte de la confección de este símbolo patriótico.

Juan Carlos Pallarols se encargó de la confección del bastón presidencial

Como establece el artículo 90 en el capítulo primero de la segunda sección en la segunda parte de la Constitución Nacional, los presidentes duran cuatro años en su cargo, por lo que el mandato de Javier Milei concluirá el 10 de diciembre de 2027. Como marca la Carta Magna, cumplido este período, los mandatarios “podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo”.

Hay que recordar que cuando las autoridades son reelectas o se suceden recíprocamente, “no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”.

Con información de Agencia Télam.

