Cómo es la Boleta Única de CABA que se usa en las elecciones 2025

En las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre debutará la Boleta Única de Papel (BUP). En ese sentido, los electores porteños se preguntan cómo es la boleta para los comicios en CABA.

En esta ocasión, los porteños eligen tres senadores y 13 diputados para renovar el Congreso de la Nación.

¿Qué es la Boleta Única?

Este es un modelo de Boleta Única de Papel

La BUP reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Puesto a que se votan tanto senadores como diputados, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción. En la columna, de forma vertical, aparecen los partidos políticos; y en las filas, de manera horizontal, figuran las categorías de cargos.

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.

Cómo es la Boleta Única de CABA en las elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) fue la encargada de publicar los modelos de las BUP que se van a utilizar en los próximos comicios en cada provincia. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la boleta incluye 17 fuerzas políticas que presentan dos listas, una para senadores y otra para diputados. A continuación, este es el orden en que aparecen en la BUP, con sus primeros cinco candidatos:

Boleta Elecciones 2025 Capital Federal Electoral.Gob.Ar

Unión del Centro Democrático - Ucede (20)

Senadores: Diego Ramiro Guelar y María Luciana Minassián.



Diputados: Marcelo Eduardo Portas Dalmau, María Barrera Echavarría, Fabrizio Leandro Latrónico, Diana Iris Saraceni y Mariano Ramella.

GEN (69)

Senadores: Facundo Francisco Manes y Carla Betina Pitiot.



Diputados: Sergio Fernando Abrevaja, Martín Santiago Borgna, Mirna Marcela Biglione y Fernando Gril.

La Izquierda en la Ciudad (350)

Senadores: Héctor Antonio Heberling y María Belén D’Ambrosio Romero.



Diputados: Federico Winokur, Violeta Alonso, Matías Emiliano Brito, Mariana Rueda Kramer y Enrique Alejandro Leiva.

Alianza Potencia (502)

Senadores: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulesu.



Diputados: Ricardo Hipólito López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Francisco Sahores y Isabel Elvira Cópito.

Hagamos Futuro (505)

Senadores: María Marcela Campagnoli y Claudio Gabriel Cingolani.



Diputados: Hernán Leandro Reyes, María Cecilia Ferrero, Jorge Alberto Giorno, María Silvia Pace y Juan Facundo Del Gaiso.

Alianza La Libertad Avanza (501)

Senadores: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde.



Diputados: Alejandro Eduardo Fargosi, Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Carlota Ajmechet y Fernando de Andreis.

Partido Federal (8)

Senadores: Agustín Dante Rombolá y Marina Gabriela Pérez Damil.



Diputados: Daniel Andrés Lipovetzky, Isabel Ángela Figueroa, Franco Ariel Mangione, Mayra Ayelén Azpelicueta y Tomás Hoerth Alconada.

Integrar (348)

Senadores: No presenta candidatos.



Diputados: “El Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto y Gustavo Osman Massud.

Movimiento Plural (352)

Senadores: Gustavo Raúl D’Elia y Mariana Soledad Funes Llaneza.



Diputados: Marcelo Daniel Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Segundo Porcel de Peralta, Elsa Aurora Nieto y Jorge Ferri.

Fuerza Patria (503)

Senadores: Mariano Recalde y Ana Josefina Arias.



Diputados: Itai Hagman, “Kelly” Olmos, Santiago Luis Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Andrés Giacomini.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (506)

Senadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.



Diputados: Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes de Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.

Ciudadanos Unidos (504)

Senadores:Graciela Ocaña y Martín Ocampo.



Diputados: Martín Lousteau, Piera Agostina Fernández de Piccoli, Gustavo Marangoni, Jessica Soledad Barreto y Roy Cortina.

Frente Patriota Federal (95)

Senadores: Ángel Javier Romero y Alicia María Quinodoz.



Diputados: César Biondini, Cintia Lorena Lozada, Federico Patricio Rosas, Sabrina Soledad Mansilla Coria y Daniel Alejandro Zeleneñki.

Partido Socialista Auténtico (184)

Senadores: Francisco Moreno Guirado y Elsa Mercedes Morales.



Diputados: Mario Francisco Mazzitelli, Flor del Rocío Armas Asmad, Ariel Arnaldo Rodríguez, María Lucila Guadalupe Lancioni y Facundo Tomás Muscatello.

Partido Comunista (314)

Senadores: Ariel Sebastián Elger Vargas y Nuria Inés Giniger.



Diputados: Antonella Bianco, Ignacio Cámpora, Cristina Adriana Ibarra, Rocco Carbone y María Luisa León.

Movimiento de Jubilados y Juventud (343)

Senadores: Esteban Paulón y Daniela Soldano.



Diputados: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid y Pedro Núñez.

Instrumento Electoral por la Unidad Popular (72)

Senadores: No representa candidatos.



Diputados: Claudio Raúl Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Emanuel Baldiviezo, Nina Isabel Brugo Marcó y Pablo Bergel.

Pasos para votar con Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel