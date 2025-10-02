Cómo fue el encuentro entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles a la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento del barrio de Constitución donde cumple prisión domiciliaria. La reunión, que se extendió por una hora y media, puso fin a dos meses sin diálogo entre ambos y se produce en la recta final hacia las elecciones legislativas.

Cómo fue el encuentro entre Kicillof y Cristina en San José

El diálogo entre el gobernador y la exmandataria buscó alinear posiciones políticas de cara al futuro inmediato. Según fuentes cercanas a ambos dirigentes, la reunión se concretó a solas, sin testigos y se extendió durante una hora y media en el departamento de la calle San José 1111. La decisión fue realizar la cumbre con un fuerte hermetismo y sin difundir una imagen conjunta posterior.

El encuentro entre Kicillof y Kirchner se concretó a solas, sin testigos Fabián Marelli - LA NACION

Desde el entorno de ambos calificaron el evento como un “buen encuentro”. El mensaje transmitido a la prensa detalló los ejes de la conversación: Hablaron de la situación nacional e internacional y discutieron la necesidad de seguir con la suma de fuerzas para las elecciones del 26 de octubre. Fuentes del gobierno bonaerense confirmaron más tarde que ambos tienen “la mirada puesta en ganar las elecciones de este mes”.

El pedido del gobernador para asistir al domicilio de la expresidenta se concretó hace días y la Justicia lo aprobó sin demoras. La fecha exacta del encuentro no había trascendido públicamente.

El contexto político: una interna y la victoria electoral de Kicillof

La visita de Kicillof a Cristina Kirchner era un punto de tensión dentro del peronismo. Sectores del espacio político planteaban en reserva reproches al gobernador por la demora del gesto. Protagonistas de una interna dentro del Partido Justicialista, Kicillof y Cristina Kirchner habían dialogado por última vez para el cierre de listas nacionales, el 17 de agosto.

El gobernador llegó al encuentro fortalecido por su victoria electoral del 7 de septiembre Nicolas Aboaf

El gobernador llegó al encuentro fortalecido. Su posición política creció tras la victoria electoral del 7 de septiembre en las elecciones bonaerenses sobre los candidatos libertarios de Javier Milei. Ese triunfo reconfiguró el equilibrio de poder dentro del justicialismo.

Antes de la distancia de los últimos dos meses, ambos habían coincidido en la sede del PJ el 10 de junio. En esa jornada, la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión contra la expresidenta en el denominado caso Vialidad. El partido se transformó en el epicentro de la dirigencia justicialista.

Una semana después, Kicillof participó con una columna propia de la marcha en Plaza de Mayo contra el fallo judicial. Para encontrar otro encuentro político conjunto, es necesario remontarse al 9 de diciembre de 2024, cuando compartieron una reunión del peronismo en Moreno junto a Sergio Massa y Máximo Kirchner.

La expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en el caso Vialidad

El rol activo de la expresidenta desde su domicilio

A pesar de cumplir arresto domiciliario, Cristina Kirchner mantiene una presencia central en la escena política. En las últimas semanas, su departamento se convirtió en un punto de encuentro para distintos candidatos y dirigentes del peronismo.

Entre las visitas que recibió se cuentan las de Jorge Taiana, candidato por Buenos Aires, y Juan Manuel Urtubey, por Salta. También asistieron los intendentes Gustavo Menéndez de Merlo y Mayra Mendoza de Quilmes. El presidente brasileño, Lula Da Silva, la visitó en una ocasión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Javier Fuego Simondet.