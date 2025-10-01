Después de dos meses sin hablarse, Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su arresto domiciliario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles a la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento del barrio porteño de Constitución en el que la exmandataria cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años en el denominado caso Vialidad. Así lo pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a ambos.

“Fue un buen encuentro, duró una hora y media; hablaron de la situación nacional, internacional y de seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre”, fue el mensaje que hicieron trascender desde el entorno de Cristina Kirchner y Kicillof.

La decisión fue realizar el encuentro, que se concretó a solas, pero sin difundir una imagen.

El pedido del gobernador para asistir al departamento se concretó hace días y fue aprobado. La fecha del encuentro no había trascendido, pero finalmente se concretó este miércoles, en medio de un fuerte hermetismo.

El ingreso al departamento de San José 1111 Fabián Marelli - LA NACION

Protagonistas de una interna dentro del Partido Justicialista, Kicillof y Cristina Kirchner habían dialogado por última vez para el cierre de listas nacionales, que fue el 17 de agosto.

El 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena contra la expresidenta, ambos estuvieron en la sede del PJ, que se transformó, esa jornada, en el epicentro de la dirigencia justicialista. Una semana más tarde, Kicillof participó con una columna propia de la marcha contra la condena de la exmandataria, que convocó el peronismo en Plaza de Mayo.

Kicillof, el 18 de junio, en Plaza de Mayo, durante la marcha contra la condena de Cristina Pilar Camacho - LA NACION

Para encontrar otro encuentro político en el que hayan coincidido Kicillof y Cristina Kirchner hay que remontarse al 9 de diciembre de 2024, cuando compartieron una reunión del peronismo en el distrito de Moreno, en la que estuvieron también Sergio Massa y Máximo Kirchner.

La visita de Kicillof a Cristina Kirchner era un punto de tensión dentro del peronismo, donde en reserva se planteaban reproches al gobernador por demorar el encuentro.

En el departamento de la expresidenta se congregaron en las últimas semanas distintas visitas políticas, de candidatos del peronismo. Entre ellos, Jorge Taiana (Buenos Aires) y Juan Manuel Urtubey (Salta). Cristina recibió a dirigentes como los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Mayra Mendoza (Quilmes). El presidente brasileño Lula Da Silva también la visitó.

La exmandataria muestra presencia en la campaña con apariciones en actos del peronismo a través de mensajes de audio, como el que envió a ayer a un acto de candidatos justicialistas que integran la agrupación Primero la Patria, reunidos en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. Movilización al departamento de Cristina Fernández de Kirchner. San José 1111. Cristina en el balcón. Nicolás Suárez - LA NACION

El 20 de septiembre, al cumplirse 100 días de su detención, la militancia kirchnerista se congregó frente al departamento de Cristina en Constitución.