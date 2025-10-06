Cómo fue el encuentro entre Gildo Insfrán y Victoria Villarruel

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezaron el domingo un acto en conmemoración del Día del Héroe Formoseño. La ceremonia, que tuvo lugar en el Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio José Warnes”, recordó a los soldados y policías que murieron durante el ataque de Montoneros ocurrido hace 50 años.

El discurso de Victoria Villarruel

La vicepresidenta pronunció un discurso en el que vinculó el ataque de hace 50 años con los desafíos actuales de la sociedad argentina. “La historia es una dolorosa muestra del presente. Un pasado donde la violencia, la omnipotencia y el mesianismo se hicieron carne y envenenaron a generaciones de jóvenes”, expresó.

Victoria Villarruel y Gildo Insfrán encabezaron el acto

La funcionaria instó a superar las divisiones que persisten en la sociedad. “Ese germen de profunda enemistad sigue vivo entre nosotros 50 años después, impidiendo que el pueblo argentino se hermane, se una y trabaje abrazado para sacar al país adelante”, advirtió. También invitó a la unidad nacional: “Hagamos el esfuerzo de unirnos. Construyamos la Argentina que nos incluya a todos y nos permita legar a las nuevas generaciones la patria pujante que todos soñamos”.

El mensaje de Gildo Insfrán

El gobernador no pronunció un discurso durante el acto. No obstante, compartió un mensaje en la red social X con imágenes junto a Villarruel, para reafirmar el sentido del homenaje: “Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”. En una publicación anterior, había expresado: “En cada gesto de memoria y gratitud, renovamos el orgullo por nuestras raíces y el ejemplo de valentía que guía a las nuevas generaciones”.

Insfrán compartió en sus redes sociales imágenes del encuentro con Villarruel (Fuente: @insfran_gildo)

Acto en conmemoración del Día del Héroe Formoseño

El acto central fue la conmemoración del Día del Héroe Formoseño, en memoria de los fallecidos durante el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29. La ceremonia contó con la participación de autoridades, familiares de los fallecidos y exconscriptos.

Además de Gildo Insfrán y Victoria Villarruel, asistieron el vicegobernador Eber Solís, los senadores nacionales José Mayans y María Teresa González, el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, y autoridades de las fuerzas de seguridad. También participaron familiares de los soldados fallecidos y exconscriptos que formaron parte del Regimiento 29 durante aquel ataque.

Insfrán compartió un video del acto por el Día del Héroe Formoseño

Durante el acto, se descubrieron placas en memoria del subteniente Ricardo Massaferro, sargento primero Víctor Sanabria y soldados clase ’54: Antonio Arrieta, José Coronel, Dante Salvatierra, Edmundo Sosa, Tomás Sánchez, Ismael Sánchez, Marcelino Torales, Hermindo Luna, Heriberto Dávalos y Alberto Villalba y al agente de la Policía de Formosa, Neri Alegre.

