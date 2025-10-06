Por qué Santilli ocupa el lugar de Espert en la lista de La Libertad Avanza: esto es lo que dice la ley
El diputado que figuraba en el tercer lugar pasará a ocupar el primer puesto si la Junta Electoral lo aprueba; se debe a las normativas de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política
Tras la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por sus presuntas vinculaciones con un narco, Diego Santilli podría pasar a encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires.
Si bien el oficialismo —e incluso el propio Javier Milei— manifestó públicamente su apoyo a que Santilli ocupe ese lugar, la decisión final dependerá de la Justicia Electoral, que debe aplicar los criterios establecidos por la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.
Por qué Santilli ocupa el lugar de Espert
La Ley 27.412, sancionada en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri, modificó el Artículo 60 bis del Código Electoral Nacional y estableció que las listas de senadores y diputados nacionales deben conformarse de manera intercalada entre varones y mujeres.
Además, en caso de renuncia, muerte, inhabilidad o incapacidad de un candidato, el reemplazo debe ser una persona del mismo sexo y respetar el orden original de la lista.
Por esa razón, el reemplazante de Espert sería Santilli, quien ocupaba el tercer lugar, y no Karen Reichardt, la exvedette que figuraba en el segundo puesto.
Cómo quedó la lista de LLA
En las elecciones del 26 de octubre, la provincia de Buenos Aires renovará 35 bancas en la Cámara de Diputados, el número más alto del país por su peso demográfico. Mientras se define la resolución final, la lista provisoria de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires de La Libertad Avanza quedó conformada de la siguiente manera:
- Diego Santilli (a confirmar por la Junta Electoral)
- Karen Reichardt
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuevo
- Sergio Figliuolo
- María Florencia De Sensi
- Miguel Smuckler
- María Rosa González
- Álvaro García
- Andrea Vera
- Joaquín Ojeda
- Ana Tamango
- Carlos Pirovano
- Martina León
Las palabras de Santilli tras ser elegido por Milei
Santilli habló por primera vez luego de ser elegido como reemplazo de José Luis Espert por el presidente Javier Milei y a la espera de la confirmación de la Justicia Electoral. Tras la renuncia del economista, el candidato que hasta ahora figuraba como tercero en la lista ratificó que pasará al primer lugar como diputado nacional en la provincia de Buenos Aires.
“Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, que tal vez el esfuerzo que hicieron estos meses fue difícil, que vayan a votar”, afirmó este lunes en diálogo con Radio Mitre, ya en campaña.
Y añadió: “Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás, seguir con un cambio que hizo Milei. El esfuerzo de la gente, bajar la inflación, terminar la intermediación de los planes por el esfuerzo de Sandra Pettovello, terminar con los piquetes; este es el camino que hay que llevar. Es difícil, sin dudas, pero es el rumbo correcto. Por eso di el paso cuando me consultaron ayer a la tarde“.
