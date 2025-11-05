Cómo funciona el régimen que permite a civiles tener fusiles semiautomáticos en Argentina

El Gobierno Nacional, a través del Registro Nacional de Armas (Renar), formalizó este miércoles 5 de noviembre un nuevo sistema que regula la adquisición y posesión de fusiles semiautomáticos por parte de civiles. La Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla el procedimiento y las condiciones para legítimos usuarios y entidades de tiro deportivo que deseen obtener este tipo de armamento, antes sujeto a un principio de prohibición general. La medida reglamenta el Decreto 397/2025 y establece un régimen de autorización y supervisión específica.

Qué requisitos se deben cumplir para solicitar un fusil semiautomático

El procedimiento para acceder a armas semiautomáticas, como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR, exige un trámite riguroso ante el Renar. Los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones estrictas, detalladas a continuación:

Identificación del arma : el primer paso es presentar la identificación precisa del arma a adquirir o regularizar. Se debe detallar la marca, modelo, tipo, calibre, número de serie y el Código Único de Identificación de Material Controlado (CUIM), si corresponde.

: el primer paso es presentar la a adquirir o regularizar. Se debe detallar la marca, modelo, tipo, calibre, número de serie y el Código Único de Identificación de Material Controlado (CUIM), si corresponde. Acreditación del espacio de guarda : los interesados deben demostrar que cuentan con un espacio de guarda seguro y habilitado bajo la categoría G2 . Esta clasificación, definida en la Resolución 119/2018, implica medidas de seguridad reforzadas para el almacenamiento.

: los interesados deben demostrar que cuentan con un . Esta clasificación, definida en la Resolución 119/2018, implica medidas de seguridad reforzadas para el almacenamiento. Fundamentación del pedido : se debe presentar una declaración jurada con los fundamentos del pedido , acompañada por toda la documentación que respalde dichos motivos.

: se debe presentar una , acompañada por toda la documentación que respalde dichos motivos. Registros fotográficos : el trámite se completa con la entrega de registros fotográficos del material . Las imágenes deben mostrar vistas laterales del arma y detalles de todas sus numeraciones o marcajes.

: el trámite se completa con la entrega de . Las imágenes deben mostrar vistas laterales del arma y detalles de todas sus numeraciones o marcajes. Pago de la tasa: finalmente, es necesario abonar la tasa correspondiente, cuyo valor es el equivalente a la suma de la Tenencia Express y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM). El Renar evaluará cada solicitud y puede requerir información adicional.

La acreditación del uso deportivo como eje central

Uno de los pilares del nuevo régimen es la demostración de un uso deportivo comprobado por parte del solicitante. Para cumplir con esta condición, los legítimos usuarios deben acreditar al menos una de tres circunstancias específicas.

La primera opción es una certificación emitida por una entidad de tiro con instalaciones propias que reconozca al solicitante como un tirador asiduo. La segunda vía es la demostración de participación en competencias de tiro, nacionales o internacionales, en disciplinas que utilicen armamento de estas características.

La tercera alternativa es que la solicitud provenga directamente de una entidad de tiro habilitada. En este caso, el arma podrá ser utilizada exclusivamente por sus socios en prácticas deportivas o con fines didácticos, con el debido registro de su uso. Las entidades de tiro autorizadas para el uso de armas cortas, largas y tiro práctico pueden solicitar este tipo de armamento bajo estas condiciones.

Qué antecedentes y antigüedad se exigen

El Renar también evaluará condiciones complementarias para aprobar las solicitudes. Se realizará una verificación de antecedentes del solicitante, con el objetivo de asegurar que no existan sanciones ni actuaciones administrativas en trámite ante el organismo.

Otro requisito fundamental es la antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional. Esta pauta busca garantizar que quienes accedan a este armamento de mayor calibre cuenten con experiencia previa demostrable y un historial sin infracciones. El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional puede considerar cualquier otro elemento probatorio que juzgue pertinente para la evaluación final.

El compromiso obligatorio en la declaración jurada

La normativa incluye un anexo con el modelo de la declaración jurada obligatoria que todos los solicitantes deben firmar. En este documento, la persona o entidad se compromete a no modificar el sistema de funcionamiento del arma para convertirla en automática. El arma debe permanecer exclusivamente en estado semiautomático.

La declaración también establece que la tenencia autorizada será estrictamente personal. Esto implica que el arma no se puede transferir o prestar a terceros. Finalmente, los solicitantes deben aceptar someter el armamento a verificaciones futuras coordinadas por el Renar.

