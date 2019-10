Cómo imagina su vida la novia de Alberto Fernández después de octubre

Fabiola Yañez habló, entre otras cosas, sobre su rol en caso de que sea la primera dama de la Argentina Fuente: Archivo

Fabiola Yañez, de 38 años, es periodista, actriz y podría convertirse en la primera dama de la Argentina, ya que es la pareja del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández.

Yañez no suele estar en el centro de la escena, pero hoy se a conocer algunas definiciones suyas sobre cómo imagina su futuro rol en caso de que su novio, con quien convive en un departamento en Puerto Madero, acceda a la presidencia. Además, se refirió al actual gobierno del presidente Mauricio Macri, habló sobre el aborto y cómo es vivir al lado del candidato del Frente de Todos.

Esta mujer, que nació en Río Negro, pero que luego vivió en Santa Fe y Misiones hasta radicarse en Buenos Aires en 2004, se define políticamente como "peronista". "Tengo muy arraigado el valor de la solidaridad, pero no tuve ni tengo militancia política", dijo en una entrevista al diario Página 12.

Su rol como posible primera dama

En otro tramo de dicha entrevista, la mujer del candidato del Frente de Todos, aseguró que "se hubiera reído" si unos años atrás alguien le hubiera dicho que podría ser la primera dama de la Argentina. Pero aclaró que siempre fue "muy soñadora".

Más tarde, se refirió a cómo se veía en el caso de que Alberto Fernández accediera a la presidencia del país, y ella asumiera el rol de primera dama. "Yo no me veo en un cargo, no me veo detrás de un escritorio. Soy una persona de acción. Sí me veo haciendo cosas por los pobres y por los chicos. A todos nos hace bien hacer cosas por los demás. Todos tenemos una causa: para mí son los chicos".

A continuación, destacó el papel fundamental de la solidaridad en la "Argentina que viene": "Se tiene que involucrar todo el mundo para que salgamos adelante y sanemos como sociedad. Sé que la economía no está bien y va a ser difícil levantarse, pero para ser solidario no hace falta tiempo".

La pareja de Fernández dedica parte de su tiempo a la solidaridad. "Gracias al respaldo de un grupo de muy buenos amigos hoy cuento con tres depósitos donde recibimos donaciones y una o dos veces por semana visitamos entre cinco y seis comedores y merenderos", contó.

Al ser consultada sobre cuándo tomó conciencia de que su pareja podría llegar a ser presidente, Yañez respondió: "A la semana de la nominación fue impresionante cómo se acercaba la gente a plantearle sus demandas y para apoyarlo. Ahí entendí que esta era nuestra nueva realidad, y pensé que era necesario que yo lo ayudara. Y sentí que el mejor modo era trabajando a favor de quienes están pasando mucha necesidad, sobre todo los niños".

Yañez contó también que Fernández era un hombre "simple" y una persona "brillante", y dijo que, aunque el candidato no fuera su pareja, ella esperaría de su presidencia "que trabaje para conseguir un país con igualdad de oportunidades. Que la gente deje de sufrir tanto".

El gobierno de Macri y su opinión sobre el aborto

Yañez se refirió luego al actual gobierno del presidente Mauricio Macri, con un tono crítico: "Es gente que no está preparada para gobernar porque no tiene empatía con nadie. Y parece que ya perdieron la cordura completamente".

"Lo que más me duele es ver la cantidad de personas que han perdido su empleo, los emprendedores que tuvieron que cerrar el proyecto que quizás fue la razón de su vida y ven todo tirado por la borda -continuó la pareja de Fernández-. Detrás de los títulos de las malas noticias, hay personas de carne y hueso".

En la entrevista, la mujer de Fernández se refirió al aborto: "Es una cuestión de salud pública de la que hay que preocuparse. Penalizarlo no ha sido la solución".

Al finalizar la entrevista, Yañez, que contó que había nacido en el seno de una familia pobre, señaló que cree en Dios y aseguró: "También me considero espiritual, aunque últimamente me cuesta meditar (ríe)".

Cuando le preguntaron cómo se lleva con el candidato, si cada tanto había peleas, contestó: "Nos llevamos bien y últimamente está tan ocupado que no tenemos tiempo de pelear".