Cómo saber dónde voto: consultá el padrón de la provincia de Buenos Aires 2025
En estas elecciones se utilizará la Boleta Única de Papel, donde se deberá seleccionar la opción a elegir en cada cargo
Los habitantes de la provincia de Buenos Aires, al igual que el resto de los argentinos, están convocados el 26 de octubre a las elecciones legislativas de 2025 y por ello quieren saber dónde votan y consultar el padrón electoral. En estos comicios se elegirán nuevos miembros para las cámaras de diputados y senadores nacionales.
Tras la publicación del padrón, una duda frecuente entre los bonaerenses es cómo saber dónde les corresponde votar en su distrito. Como es habitual en cada año electoral, la Cámara Nacional Electoral (CNE) pone a disposición el padrón para que los ciudadanos puedan verificar y consultar su lugar de votación.
Ingresar al sitio web
La Cámara Nacional Electoral tiene disponible un sitio web oficial en el que está publicado el padrón electoral de forma digital. Este es muy útil para que todas las personas puedan acceder a la información antes del domingo 26 de octubre, donde se darán las elecciones legislativas nacionales.
Escribir los datos personales
Los electores habilitados para votar son los que aparecen en el padrón electoral definitivo de la CNE, y para ello hay que ingresar el número de DNI, género, distrito y código de validación.
Ver la información disponible
La consulta de este documento permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector.
Qué vota cada provincia el 26 de octubre
Los argentinos que se encuentren empadronados elegirán a los representantes que ocuparán las 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan en 2025.
Estas provincias elegirán senadores:
- Salta: tres
- Chaco: tres
- Santiago del Estero: tres
- Entre Ríos: tres
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tres
- Neuquén: tres
- Río Negro: tres
- Tierra del Fuego: tres
Estas provincias elegirán diputados:
- Jujuy: tres
- Salta: tres
- Formosa: dos
- Tucumán: cuatro
- Chaco: cuatro
- Santiago del Estero: tres
- Catamarca: tres
- Santa Fe: nueve
- Corrientes: tres
- Misiones: tres
- Córdoba: nueve
- La Rioja: dos
- San Juan: tres
- San Luis: tres
- La Pampa: tres
- Buenos Aires: 35
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13
- Mendoza: cinco
- Chubut: dos
- Santa Cruz: tres
- Tierra del Fuego: dos
Vale recordar que Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también tendrán elecciones locales de forma simultánea con las nacionales.
Cómo se vota el 26 de octubre
La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.
