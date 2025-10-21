Los electores de la provincia de Córdoba eligen este domingo 26 de octubre a los legisladores que los representarán en el Congreso y para ellos es elemental saber cómo se vota con la boleta única de papel en Córdoba en las Elecciones 2025.

Esta es la Boleta única de Papel de Córdoba para las elecciones nacionales legislativas 2025 CNE

Para ellos es relevante considerar dos datos importantes: Córdoba es la provincia que tendrá la boleta más extensa en todo el país, puesto que allí compiten 18 espacios políticos en esta elección.

Por otra parte, como en la provincia solamente se eligen diputados, el votante debe realizar una sola marca en la boleta, ya que en esa jurisdicción se vota una sola categoría de cargos.

Cómo se vota con la boleta única de papel en Córdoba en las Elecciones 2025

1 Recibir la boleta única

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

2 Marcar el voto, según las categorías

En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.

3 Doblar la boleta

Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

4 Firmar el padrón

Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó los modelos de las BUP que se van a utilizar en los próximos comicios en cada provincia. En el caso de Córdoba, la boleta incluye 18 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas.

Partido Libertario (200) : Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.

: Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo. Alianza Fuerza Patria (507) : Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.

: Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez. Alianza Ciudadanos (502) : Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat.

: Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat. Unión Popular Federal (218) : Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval.

: Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval. Alianza Encuentro por la República (505) : Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo.

: Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo. Frente Federal de Acción Solidaria (216) : Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo.

: Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo. Política Abierta para la Integridad Social - PAIS (231): Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo.

Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo. Alianza Córdoba Te Quiero (503): Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue.

Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue. Partido Demócrata (85): Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle.

La boleta que usarán los cordobeses este domingo Electoral.Gob.Ar