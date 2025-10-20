Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025

Con la llegada de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se preparan para ejercer su derecho al voto y elegir sus representantes en el Congreso de la Nación. Este año se renuevan las tres bancas del Senado y 13 butacas en la Cámara de Diputados que corresponden a la Capital Federal. En ese sentido, varios electores porteños se preguntan dónde votar, duda que se puede resolver al consultar el padrón.

¿Cómo consultar el padrón electoral de CABA para saber dónde votar?

Para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para votar, los electores pueden consultar el padrón electoral online siguiendo estos pasos:

1 Acceder al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE)

El padrón electoral se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la CNE.

2 Ingresar datos personales

El consultante deberá completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito electoral al que pertenece.

3 Verificación del usuario

Antes de enviar el formulario, el sistema solicitará la introducción de un código de validación captcha. Una vez completado, se debe hacer clic en el botón “Consultar”.

Instantáneamente, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.

¿Qué es la Boleta Única de Papel (BUP)?

La Boleta Única de Papel (BUP) es un modelo de votación que reúne a todos los candidatos en una sola boleta. De esa forma, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación y se elimina la posibilidad de que falten boletas de algún partido.

¿Cómo es el diseño de la BUP en CABA para las elecciones 2025?

El diseño de la BUP se concibió para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado. Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispone una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia.

En la boleta de CABA, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía a color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, se incluirán los nombres y apellidos de los primeros cinco postulantes de la lista, y las fotografías a color de los dos primeros candidatos.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

1 Solicitar la BUP

El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.

2 Elegir candidatos

En la cabina de votación, se debe marcar el casillero correspondiente al candidato o lista elegida. Es importante recordar que se debe realizar una sola marca por categoría.

3 Emitir voto

Luego de marcar la preferencia, se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna. Al finalizar, el elector debe firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI.

¿Cuáles son las fuerzas políticas y sus candidatos en la BUP de CABA para las elecciones 2025?

La Boleta Única de Papel para la Ciudad de Buenos Aires incluye 17 fuerzas políticas que presentan dos listas, una para senadores y otra para diputados. A continuación, el orden en que aparecen en la BUP, con sus primeros candidatos:

Esta es la Boleta Única de Papel (BUP) completa de las elecciones legislativas nacionales 2025 para CABA

Unión del Centro Democrático - Ucede (20)

Senadores: Diego Ramiro Guelar y María Luciana Minassián.

Diputados: Marcelo Eduardo Portas Dalmau, María Barrera Echavarría, Fabrizio Leandro Latrónico, Diana Iris Saraceni y Mariano Ramella.

GEN (69)

Senadores: Facundo Francisco Manes y Carla Betina Pitiot.

Diputados: Sergio Fernando Abrevaja, Martín Santiago Borgna, Mirna Marcela Biglione y Fernando Gril.

La Izquierda en la Ciudad (350)

Senadores: Héctor Antonio Heberling y María Belén D’Ambrosio Romero.

Diputados: Federico Winokur, Violeta Alonso, Matías Emiliano Brito, Mariana Rueda Kramer y Enrique Alejandro Leiva.

Alianza Potencia (502)

Senadores: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulesu.

Diputados: Ricardo Hipólito López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Francisco Sahores y Isabel Elvira Cópito.

Hagamos Futuro (505)

Senadores: María Marcela Campagnoli y Claudio Gabriel Cingolani.

Diputados: Hernán Leandro Reyes, María Cecilia Ferrero, Jorge Alberto Giorno, María Silvia Pace y Juan Facundo Del Gaiso.

Alianza La Libertad Avanza (501)

Senadores: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde.

Diputados: Alejandro Eduardo Fargosi, Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Carlota Ajmechet y Fernando de Andreis.

Partido Federal (8)

Senadores: Agustín Dante Rombolá y Marina Gabriela Pérez Damil.

Diputados: Daniel Andrés Lipovetzky, Isabel Ángela Figueroa, Franco Ariel Mangione, Mayra Ayelén Azpelicueta y Tomás Hoerth Alconada.

Integrar (348)

Senadores: No presenta candidatos.

Diputados: “El Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto y Gustavo Osman Massud.

Movimiento Plural (352)

Senadores: Gustavo Raúl D’Elia y Mariana Soledad Funes Llaneza.

Diputados: Marcelo Daniel Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Segundo Porcel de Peralta, Elsa Aurora Nieto y Jorge Ferri.

Fuerza Patria (503)

Senadores: Mariano Recalde y Ana Josefina Arias.

Diputados: Itai Hagman, “Kelly” Olmos, Santiago Luis Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Andrés Giacomini.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (506)

Senadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.

Diputados: Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes de Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.

Ciudadanos Unidos (504)

Senadores: Graciela Ocaña y Martín Ocampo.

Diputados: Martín Lousteau, Piera Agostina Fernández de Piccoli, Gustavo Marangoni, Jessica Soledad Barreto y Roy Cortina.

Frente Patriota Federal (95)

Senadores: Ángel Javier Romero y Alicia María Quinodoz.

Diputados: César Biondini, Cintia Lorena Lozada, Federico Patricio Rosas, Sabrina Soledad Mansilla Coria y Daniel Alejandro Zeleneñki.

Partido Socialista Auténtico (184)

Senadores: Francisco Moreno Guirado y Elsa Mercedes Morales.

Diputados: Mario Francisco Mazzitelli, Flor del Rocío Armas Asmad, Ariel Arnaldo Rodríguez, María Lucila Guadalupe Lancioni y Facundo Tomás Muscatello.

Partido Comunista (314)

Senadores: Ariel Sebastián Elger Vargas y Nuria Inés Giniger.

Diputados: Antonella Bianco, Ignacio Cámpora, Cristina Adriana Ibarra, Rocco Carbone y María Luisa León.

Movimiento de Jubilados y Juventud (343)

Senadores: Esteban Paulón y Daniela Soldano.

Diputados: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid y Pedro Núñez.

Instrumento Electoral por la Unidad Popular (72)

Senadores: No representa candidatos.

Diputados: Claudio Raúl Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Emanuel Baldiviezo, Nina Isabel Brugo Marcó y Pablo Bergel.

