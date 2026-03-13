Cómo sigue la salud de Federico Pelli, el diputado libertario que sufrió un violento cabezazo en Tucumán

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli fue agredido el miércoles pasado en la localidad tucumana de La Madrid, cuando se acercó a colaborar con los afectados por las inundaciones. El legislador fue sometido a una operación este jueves por las lesiones óseas que le produjo el cabezazo recibido.

“A Federico lo operaron ayer de la nariz. Salió bien de la operación. Estaba medio dolorido en la garganta, pero probablemente hoy ya le den el alta”, contó a LA NACION Paula Omodeo, exdiputada nacional.

La intervención quirúrgica estuvo a cargo del cuerpo médico de la Clínica Mayo, un establecimiento privado de la ciudad capital. Anteriormente, Pelli había recibido atención médica en el Hospital Regional de Concepción, donde le realizaron estudios preliminares y atención de primeros auxilios.

Así trasladaban al diputado tucumano que fue violentamente agredido por un hombre. captura de vide

Según informaron los médicos de esa institución a la prensa local, el dirigente debió ser asistido por un traumatismo encéfalocraneano y una fractura del tabique nasal. “Una desgracia con suerte. El diputado tuvo un traumatismo encéfalocraneano y nasal. Le realizamos una tomografía computarizada y tiene una fractura del hueso propio, pero está estable”, había especificado el cuerpo médico, según consigna en el medio Contexto Tucumán.

Durante ese primer examen, los médicos también descartaron una lesión cerebral, aunque adelantaron que el legislador permanecería en observación y sería trasladado luego, por decisión del paciente, a una clínica privada.

Pelli había sido agredido el miércoles, cuando se acercó junto a otros dirigentes del partido de Javier Milei a repartir donaciones y ayudar a los vecinos de la localidad tucumana de La Madrid afectados por las inundaciones y el temporal que azotó esta semana a la provincia. En videos que se viralizaron en redes sociales, el agresor - luego identificado por LLA como Marcelo Segura, referente del PJ local- increpa a Pelli y, tras un breve intercambio verbal, le da un cabezazo en la cara el legislador libertario.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Soledad Molinuevo, quien estuvo presente al momento de la agresión, relató a la prensa local que, por el golpe, Pelli tuvo una “importante pérdida de sangre”. “Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe”, relató.

Ahora, Pelli permanece estable, pero deberá seguir en reposo por algunos días. Mientras tanto, en el partido de Milei piden que se investigue y tomen medidas contra Segura por su comportamiento.