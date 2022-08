¿Cómo son las banderas de Suiza y Dinamarca?

Este fin de semana surgió una polémica que envolvió a la Cancillería. Se difundió una foto en la que el embajador de Suiza en Buenos Aires, Hans-Ruedi Bortis, compartió la entrega de la copia de sus cartas credenciales a la directora de Ceremonial, María Jimena Rivero. Sin embargo, llamó la atención que solo se podía ver la bandera argentina en el fondo de la imagen, cuando normalmente en estos eventos protocolares se incluye las banderas de todas naciones que participan. Según trascendió, Bortis notó que algo estaba mal: habían puesto la bandera de Dinamarca, y no la de Suiza.

Este no fue el primer incidente que involucra al gobierno nacional con el suizo. El año pasado, la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, lanzó una polémica frase sobre la inseguridad que causó indignación: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”. En aquel entonces, la exfuncionaria aclaró que sus dichos se referían a las cuestiones políticas y a aquello a realizar desde la función pública. “No subestimo para nada los problemas de inseguridad que tenemos en nuestro país, me hago cargo poniendo el cuerpo”, dijo. Y añadió: “Mi referencia es muy sencilla: el país donde hay cosas para hacer es este, Suiza tiene todo resuelto, no es un país donde haya que hacer cosas y yo no soy suiza, tengo ciudadanía francesa”.

Ante estas palabras, el antecesor de Bortis, Heinrich Schellenberg, salió al cruce de Frederic con un vídeo del tenista Roger Federer junto al actor Robert De Niro en el que irónicamente hablaban de lo “aburrido” de los paisajes paradisíacos del país europeo.

Suiza

Bandera de Suiza

Población total: 8.670.300 hab.

Idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y retorrománico

Superficie: 2.775 km²

Capital: Berna

Ciudades más conocidas: Zúrich, Ginebra y Basilea

Dinamarca

Bandera de Dinamarca

Población total: 5.837.213 hab.

Idiomas oficiales: danés

Superficie: 43.094 km²

Capital: Copenhague

Ciudades más conocidas: Aarhus, Odense y Aalborg

La bandera de Suiza tiene un fondo rojo y en el centro, una cruz blanca. Su forma cuadrada la distingue de la gran mayoría de insignias de otras naciones, ya que en general suelen ser rectangulares.

Mientras tanto, la bandera de Dinamarca es de color bordo con una cruz nórdica blanca que cruza el paño de forma horizontal y vertical. La cruz blanca representa el cristianismo, y el color rojo simboliza el coraje y la valentía de los caballeros cruzados.

A nivel geográfico, Suiza se encuentra en el sur del continente, entre Italia, Francia y Alemania. En tanto, Dinamarca está en el norte entre los países nórdicos, totalmente rodeada por el mar del Norte y el mar Báltico.

La cultura de Suiza está influida por los países vecinos. En general, los suizos son conocidos por su larga tradición humanitaria, ya que fue el lugar de nacimiento del movimiento de la Cruz Roja y en el que se alberga al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Por su parte, Dinamarca comparte fuertes nexos históricos y culturales con sus vecinos escandinavos, Suecia y Noruega. Además, es una de las culturas más progresistas del mundo en cuestiones sociales.