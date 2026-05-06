Alerta sanitaria: Suiza confirmó un nuevo caso de hantavirus procedente del crucero

GINEBRA.- Un hombre infectado con el hantavirus está recibiendo tratamiento en Zúrich, según informó este miércoles el gobierno suizo, que añadió que por el momento no existe ningún peligro para la población suiza. El hombre había regresado a Suiza tras haber viajado como pasajero en el crucero MV Hondius, en el que se produjeron varios casos, añadió el Gobierno suizo en un comunicado.

La oficina de salud sostuvo inicialmente que el paciente hospitalizado en Zúrich había “regresado de un viaje a América del Sur” con su esposa a finales de abril, sin especificar. Simon Ming, un portavoz de la oficina, aclaró en un correo electrónico que el paciente desembarcó durante su parada en Santa Elena, en el océano Atlántico Sur. No estaba claro de inmediato cuándo fue eso o cómo regresó a Suiza.

Alerta sanitaria: Suiza confirma un nuevo caso de hantavirus procedente del crucero - - AFP

La esposa del paciente no mostró ningún síntoma, pero se aisló de forma voluntaria como precaución, dijo el comunicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo en una publicación en redes sociales que el hombre respondió a “un correo electrónico del operador del barco informando a los pasajeros del evento de salud” y fue al hospital.

Crucero varado

El crucero, que está fondeado frente a la costa de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo, esperaba hoy para dirigirse al archipiélago español de Canarias. Tres pasajeros murieron y otras personas se enfermaron de hantavirus a bordo del crucero de bandera holandesa. Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados.

El barco zarpó de la ciudad de Ushuaia el 1º de abril y tenía previsto hacer paradas en la Antártida, las islas Malvinas y otros lugares. Sin embargo, el itinerario parece haber cambiado debido a la situación a bordo.

MV Hondius frente a las costas de Cabo Verde - - AFP

El jefe de la OMS dijo que tres pacientes con posibles infecciones de hantavirus habían sido evacuados del barco y estaban camino a Holanda.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que la agencia de salud de la ONU trabaja con los operadores del crucero MV Hondius para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación. “En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”, escribió en su cuenta de X.

Entre los pacientes está el médico del barco, dijo el Ministerio español de Salud. En un principio iba a ser trasladado en avión a Canarias, pero ahora está siendo evacuado directamente a su país, Países Bajos, después de que su salud mejorase.

El Ministerio español de Salud dijo en un comunicado a última hora del martes que recibiría al buque MV Hondius en las Canarias después de una solicitud de la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. A pesar de cierta oposición de autoridades regionales, el gobierno español insistió en que en última instancia tomaría la decisión.

Pero por ahora el barco permanece parado frente a la costa de Cabo Verde, una nación insular frente a África occidental en el Atlántico. Los pasajeros están aislados en sus camarotes.

Virus de los Andes

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica señalaron que identificaron la cepa de los Andes del hantavirus en dos pasajeros del barco, y las autoridades suizas dijeron que identificaron el mismo virus en su paciente.

El virus de los Andes, una clase específica de hantavirus, se encuentra en América del Sur, principalmente en la Argentina y Chile. Puede transmitirse entre personas, aunque esto es raro y la propagación de la enfermedad por lo general se contiene porque se propagaría sólo mediante contacto cercano, por ejemplo al compartir una cama o alimentos, según expertos.

Alerta sanitaria: Suiza confirma un nuevo caso de hantavirus procedente del crucero ANU/IAN BOOL - ANU/IAN BOOL

El Departamento de Salud de Sudáfrica señaló en un reporte que la información provino de pruebas realizadas a los pasajeros después de que fueron evacuados del barco y trasladados en avión a Sudáfrica.

Uno de los pasajeros, un británico, está en cuidados intensivos en un hospital sudafricano. Las pruebas se realizaron a la otra pasajera de manera póstuma, después de que murió en Sudáfrica.

Agencias Reuters y AP.