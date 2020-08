Comunicaciones. Alberto Fernández defendió el DNU: "No estoy en guerra con nadie" Crédito: Captura Presidencia

El presidente Alberto Fernández defendió hoy el DNU que declaró servicios públicos esenciales a la telefonía celular, a internet y a la televisión paga -una medida sorpresiva para las compañías del sector-.

El jefe del Estado dijo que no está en "guerra con nadie" y argumentó que era "definitivamente necesario" declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, internet y la televisión paga, y extender el congelamiento de tarifas hasta fin de año. "No estoy en guerra con nadie. Hace años que no estoy en guerra con nadie. Estoy defendiendo los intereses de los argentinos", afirmó, en diálogo con Radio 10.

La medida se aceleró en los últimos 15 días, en el momento en que las compañías comenzaban a evaluar posibles aumentos. "A [Grupo] Clarín le pude afectar un poco más porque está en todos esos negocios. Pero con ese criterio también podría verse afectado Telefónica o verse complicado Telecentro", sostuvo el Presidente.

Fernández dijo que no se quiere pelear con ningún grupo y criticó "a algunos sectores de la oposición que defienden los intereses de las empresas". "Son los que piensan que argentina se convertirá en Venezuela. Yo admiro a dos países, Noruega y Finlandia, y en esos países son servicios públicos", argumentó.

Cuando se acercaba el 31 de agosto, la fecha en que vencía el impedimento de aumentos, el Ente Nacional de Comunicaciones había iniciado conversaciones con las principales empresas del sector para evaluar el futuro de las tarifas.

Ante esa previsión, las principales compañías, como Telecom, Movistar y Claro, anunciaron incluso aumentos de alrededor del 11% a partir de septiembre. Al entender que las compañías se mantendrían firmes en sus posturas, el Presidente activó hace 15 días la redacción de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para que el Estado pudiera regular la materia.