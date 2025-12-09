Ordenaron allanamientos en la AFA y en clubes de fútbol por el vínculo con la financiera ligada a Chiqui Tapia

El juez federal Luis Armella ordenó hoy una serie de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y más de diez clubes en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Así lo informaron fuentes judiciales a LA NACION.

En el expediente se investiga una maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera, la AFA y más de una decena de clubes que tendrían un vínculo comercial con Sur Finanzas, uno de los sponsors principales de la entidad que representa a los clubes de fútbol del país. Habría allanamientos en la sede central de la AFA, en la calle Viamonte, y también en el predio de Ezeiza. En total, serían 30 procedimientos policiales en diferentes sitios.

Claudio Tapia y Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

Los operativos ordenados por la Justicia son por la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia. La acusación apuntó a movimientos millonarios con varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma “Sur Finanzas”. La semana pasada se allanó la sede de Sur Finanzas y la del club Banfield. Hoy, los procedimientos policiales se desarrollan en otras instituciones, como Racing, San Lorenzo e Independientes, según informaron fuentes judiciales.

Los sabuesos de la DGI habían detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran“monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

Operativos en el predio de la AFA en Ezeiza Captura LN+

Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.

LA NACION reveló que el ranking de los clubeslo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes comoTemperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.

Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado por el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza (actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis) y Oscar Fabián Tucker.

El operativo en la sede Viamonte de la AFA por la causa Sur Finanzas Captura LN+

Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora. Con ese dato, la fiscal Cecilia Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase al juzgado de Luis Armella.

Vallejo entregó su teléfono el martes pasado en la sede del juzgado de Armella. También llevó el de su madre, Graciela, que aparece en varias sociedades.

En ese celular, pudo saber LA NACION, hay conversaciones con dirigentes de fútbol. Vallejo por ahora se mantiene en silencio. “Yo solo hablo con el Chiqui”, dice por lo bajo, aunque la relación con el presidente de la AFA estaría en crisis.

Noticia en desarrollo