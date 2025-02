Con críticas a las “chicanas” de Bullrich, el Gobierno porteño anunció inversiones en seguridad

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció inversiones en seguridad y resarcimientos a las familias de policías asesinados. Así lo anticipó el jefe porteño, Jorge Macri, que brindó una conferencia de prensa este jueves y dijo que “nunca antes la Ciudad destinó tantos recursos a la seguridad”. Por su parte, el ministro de la cartera, Waldo Wolff, cuestionó las críticas de su par en Nación, Patricia Bullrich, y habló de las “chicanas” en medio de los cruces por el manejo de la inseguridad y la última fuga de presos en el barrio de Caballito.

“Estamos avanzando en otra de nuestras prioridades, que es la seguridad de todos los porteños. Trabajamos con mucha decisión para ser al ciudad mas ordenada y segura de la región. Queremos que haya orden y que los porteños se sientan seguros. Nuestra política integral de seguridad se sostiene, primero, por una gran decisión política y de todo el equipo de gobierno; y segundo, con fuerzas de seguridad profesional bien equipadas y con la vocación de cuidar lo más valioso que tenemos, la vida de los porteños”, introdujo Jorge Macri.

En ese contexto, anunció inversiones en vehículos para la fuerza policial, cámaras de seguridad y resarcimientos a las familias de policías asesinados. “Esta asistencia se hará efectiva más allá de si al momento de ser abatido llevaban puesto o no su uniforme, porque para nosotros lo que define a nuestros policías es su vocación de servicio y la valentía que tienen de arriesgar su vida”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

El jefe de Gobierno Jorge Macri anuncia más inversión en seguridad para la Ciudad GCBA

Sobre la inversión económica en seguridad, Macri indicó que esa materia abarca “el 16,2% del presupuesto”. “ Nunca antes la Ciudad destinó tantos recursos a la seguridad. Hemos hecho mucho, pero redoblamos la apuesta con una inversión histórica para este año de más de $85.000 millones para seguir mejorando nuestro sistema integral de seguridad, con más vehículos, equipamiento, cámaras y obras”, sumó. Tal como publicó LA NACION, esta inversión en seguridad se da luego de que el Ejecutivo porteño decidiera implementar una “readecuación en la estructura” de su administración, lo que implicó la reducción de rango de la Subsecretaría de la Mujer a una Dirección General. Cerca de Macri indicaron que esto generaría un ahorro de $13.319 millones, “dinero que se usa para tener más seguridad, mejor salud y más educación”.

Por otro lado, Macri anunció la incorporación de 120 camionetas, 40 motos, 40 cuatriciclos y vehículos de despliegue como camiones o minibuses. Además, se sumarán más armas de baja letalidad, con 100 taser nuevas. En tanto, se equiparán a los bomberos con 350 nuevos trajes. En cuanto a las cámaras se seguridad, según reveló el jefe de Gobierno, se incorporarán 1000 a las 15.000 ya existentes, con nueva tecnología, como la inteligencia artificial y grabación de persecuciones.

Por último en lo que respecta a las inversiones, el gobierno porteño anunció obras en comisarías y alcaldías. “Vamos a terminar la Comisaria Comunal N°7 [Flores] y destinamos más de $10.000 millones para ampliar y mejorar instalaciones de dependencias policiales. Además, reiniciamos las obras del penal de Marcos Paz para descomprimir nuestras comisarías y alcaldías, y en consecuencia tomamos la decisión de no avanzar con la construcción de la Alcaldía Central en Villa Soldati, algo que trajo mucha preocupación a los vecinos del barrio. Ahora que tenemos la opción de la construcción y el acuerdo con el gobierno nacional para la transferencia de ese sistema y la construcción de la obra en Marcos Paz, damos por suspendida la obra de la alcaldía en Soldati”, dijo Macri.

En medio de la tensión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de Gobierno apuntó contra la gestión bonaerense por los últimos hechos de inseguridad en el conurbano. “Tenemos la tasa de homicidios más baja en 10 años. Convivimos y luchamos en una frontera con una provincia descontrolada que es tierra de nadie, salvo por el esfuerzo que hacen algunos intendentes, y la Ciudad es la frontera para ese delito. El kirchnerismo cree que el delincuente es la víctima, por eso los liberan, acá en la ciudad delinquir no es gratis”, insistió.

Fuga de presos y críticas a Bullrich

En otro tramo de la conferencia, tomó la palabra Waldo Wolff, acompañado por la vocera porteña, Laura Alonso. Durante la ronda de preguntas, al ministro de Seguridad le consultaron por la última fuga de presos que tuvo lugar el domingo en el barrio porteño de Caballito. Ese día Wolff denunció “negligencia o complicidad” por parte de quienes custodiaban a los detenidos, por lo que dos efectivos fueron puestos a disposición de la Justicia.

“No podemos acusar a un policía sin el debido proceso, pero sí analizar su actuación. Hubo serias negligencias e incumplimiento del protocolo, por eso a los dos se los apartó de ámbitos de trabajo específicos y se los puso a disposición de la Justicia. Bancamos a todos los policías en el cumplimiento del deber”, sostuvo Wolff.

Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Captura de Pantalla

Fue en ese momento que criticó las “chicanas” de su par nacional, Patricia Bullrich, por la fuga de presos y el manejo de la inseguridad, en medio de las tensiones políticas entre Pro y La Libertad Avanza en año electoral. “En la Ciudad tenemos 87 posiciones donde se cuidan presos, hacen una tarea titánica, porque no sólo se están bancando los presos, sino que se bancan la chicana de espacios políticos que deberían estar sentados con nosotros para que los presos no estén en una ciudad donde políticamente y judicialmente no les corresponde”, apuntó.

Tras ello, agregó: “Cuando tengo que dirigirme a alguien, lo hago, le digo a quien le quepa el sombrero en la cabeza. Soy porteño y no quiero que haya presos en Caballito porque la ley lo dice. Me gustaría que estén sentadas todas las fuerzas políticas al lado mío en vez de chicanearme porque se escapan presos en Caballito, al lado de los vecinos de Caballito, para que les digan ‘estos presos no corresponden en la ciudad’”.

Para cerrar, sobre su vínculo con Bullrich, Wolff sostuvo: “Nunca está cortado el diálogo. Yo soy ministro de Seguridad, si tengo que hablar con Bullrich ahora, ayer, mañana, lo hago. Tengo una excelente relación, pero cuando tengo que discutir, discuto. De la única persona que recibo órdenes es de Macri. Los equipos hablamos todos los días como corresponde”.

LA NACION