Con el apoyo de Provincias Unidas, un joven intendente podría suceder a Lousteau como titular de la UCR

La Unión Cívica Radical (UCR) deberá renovar, mañana por la tarde, las autoridades del Comité Nacional y un intendente de Santa Fe se perfila como el sucesor del diputado nacional Martín Lousteau al frente del partido. Se trata de Leonel Chiarella, jefe comunal de Venado Tuerto, cuya postulación cuenta con el aval de los gobernadores radicales de Provincias Unidas y Evolución, la corriente interna que hoy tiene a su cargo la conducción nacional.

El encumbramiento de Chiarella llega luego de que los principales dirigentes del espacio rechazaran asumir el liderazgo. El exgobernador de Corrientes Gustavo Valdés, que reunía un amplio consenso entre los delegados del espacio centenario para encabezar una lista de unidad, había adelantado que no tenía interés en hacerse cargo del Comité. Su par santafesino, Maximiliano Pullaro, también rehuía de esa responsabilidad.

“Es muy difícil ser presidente del Comité Nacional ahora. Hay que ver quién se anima a poner la cara, la cabeza y recibir sopapos de todos lados, además de pelearse con el Gobierno cuando haya que pelearse”, habían advertido a LA NACION en el entorno de uno de los mandatarios provinciales. Esa posición -incómoda para los gobernadores, que deben dialogar con la Casa Rosada para reanudar obras de infraestructura y solucionar los déficits de sus cajas previsionales- ahora podría ser ocupada por Chiarella, un dirigente que apuntalan Pullaro y Lousteau.

Chiarella llegó a la municipalidad de Venado Tuerto en 2019 y fue reelecto en 2023 con el 83% de los votos. Ese alto grado de apoyo popular es uno de los capitales que pretende explotar el partido centenario para avanzar con su reconstrucción tras un histórico retroceso legislativo. También apuestan a dejar la conducción en manos de una figura joven -el jefe comunal tiene solo 36 años- para dar señales de renovación.

Es una estrategia que ya había intentado Lousteau, sin demasiado éxito, al momento de cerrar las listas tanto para los comicios porteños de mayo como en las elecciones nacionales. En el primer caso, había impulsado a la dirigente estudiantil Lucille “Lula” Levy como primera candidata a legisladora de la ciudad, pero la nómina que encabezaba cosechó menos del 3% de los votos y quedó fuera del parlamento local. Un situación similar sucedió con Piera Fernández, que secundaba al exsenador nacional en la lista de Ciudadanos Unidos, pero no logró hacerse con una banca por el magro respaldo que obtuvo la alianza.

Ahora, el diputado nacional electo vuelve a apostar por una cara joven, pero para otro rol. Según pudo saber LA NACION, en Evolución, la corriente interna que se encolumna detrás de su figura, avalan la postulación de Chiarella como nuevo titular del Comité Nacional. Habrían llegado a un acuerdo con Pullaro, Valdés y su par de Jujuy, Carlos Sadir -también fundador de Provincias Unidas- para que el jefe comunal de Venado Tuerto se haga cargo del partido nacional.

Mañana por la tarde, los 102 delegados del Comité radical -que constituyen, a la vez, el repertorio de figuras elegibles y el cuerpo de electores- deberán discutir si ratifican ese rumbo. Uno de ellos es el propio Chiarella, representante del Foro de Intendentes ante la cúpula partidaria. El Comité se compone de cuatro representantes por provincia (a excepción de Tucumán, que se encuentra intervenida), más otros diez que se distribuyen de manera equitativa entre el Foro de Intendentes, la Juventud Radical, Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radical (OTR) y UCR Diversidad.

Se requiere de la presencia de 52 delegados para tener quórum y abrir el plenario de votación, un número que, según estimó una fuente partidaria, ya habrían reunido los representantes de Provincias Unidas esta tarde. No descartan, de todos modos, cambios de último minuto.

Sucede que todavía restar saber cómo se comportarán otros sectores del partido como aquellos que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Su nombre se había mencionado como otro posible sucesor de Lousteau, en especial después del contundente triunfo que obtuvo su lista conjunta con La Libertad Avanza en la provincia. Era, al igual que Valdés, uno de los dirigentes que podía utilizar el resultado de los comicios nacionales a su favor para pujar por la conducción de la UCR.

Se trataba, sin embargo, de un arma de doble filo. Aunque el triunfo le concedió mayor poder de presión, su alianza electoral con LLA también despertó una fuerte desconfianza hacia el dirigente entre algunos sectores del partido que rechazan de cuajo un acercamiento con la Casa Rosada: estimaban que un encumbramiento de Cornejo podría terminar subvirtiendo los valores tradicionales del radicalismo.

Además, la victoria de la lista de lideró el exministro de Defensa, Luis Petri, pareciera haber activado algunas alarmas en el mandatario provincial. En lugar de abocarse a la tarea de liderar un partido nacional en retroceso e reconciliar las distintas vertientes internas, el gobernador podría enfocarse en cuidar el pago chico y minimizar, así, el riesgo de que el exfuncionario le arrebate la gobernación en 2027.

En este contexto, en su entorno, no descartan que el mendocino termine acompañando la decisión de Provincias Unidas de ungir a Chiarella como nuevo titular del partido.

La otra incógnita es cómo se posicionará el sector que comanda el senador nacional Maximiliano Abad. Fuentes cercanas al legislador subrayan que se ha mantenido bastante al margen de la negociación por la conducción nacional y que su prioridad es reordenar el partido en la provincia de Buenos Aires, cuya conducción está repartida hoy entre Pablo Domenichini y Miguel Fernández tras la judicialización del resultado de las últimas elecciones internas en el distrito.